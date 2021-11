Llueven las críticas a director de la policía por postura frente a madres solteras

Eduardo Alberto Then, director general de la Policía Nacional.

A raíz de las declaraciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, en relación a que este no aceptará en la institución agentes que sean hijos de madres solteras, las críticas no se ha hecho esperar en las redes sociales.

“En la policía del gobierno del cambio no admiten a los hijos de machepa, por más honestos y preparados que sean, hasta aquí solo quieren a los popis, una categorización de ciudadanos”, colgó en su cuenta de Twitter el senado por la Provincia Elías Piña, Iván Lorenzo.

En la policía del gobierno del cambio no admiten a los hijos de machepa, por más honestos y preparados que sean, hasta aquí solo quieren a los popis, una categorización de ciudadanos. pic.twitter.com/Y4aJTfTXMz — Ivan Lorenzo (@Senadorivanl) November 26, 2021

Margarita Cedeño sobre madres solteras: “No es justo discriminar a sus hijos”

De igual modo se expresó el veterano periodista y escritor, Miguel Guerrero, “Esto es de lo más absurdo y discriminatorio que he leído.//Policía Nacional: “No vamos a aceptar” inclusión de agentes criados por madres solteras”.

Esto es de lo más absurdo y discriminatorio que he leído.//Policía Nacional: “No vamos a aceptar” inclusión de agentes criados por madres solteras https://t.co/EB0D3UTxOr — MiguelEGuerrero (@GuerreroMiguelE) November 26, 2021

Otra que se mostró indignada fue la comunicadora y abogada, Susana Gautreau, al indicar “Señor jefe de la @PoliciaRD decirle que donde hay una madre soltera criando sola hubo un hombre irresponsable y cobarde que abandonó su hijo”.

Señor jefe de la @PoliciaRD decirle que donde hay una madre soltera criando sola hubo un hombre irresponsable y cobarde que abandonó su hijo. https://t.co/z3eJcUcvrx — Susana Gautreau de W (@SusanaGautreau) November 26, 2021

Otra que se mostró indignada fue la comunicadora y abogada, Susana Gautreau, al indicar “Señor jefe de la @PoliciaRD decirle que donde hay una madre soltera criando sola hubo un hombre irresponsable y cobarde que abandonó su hijo”.

Señor jefe de la @PoliciaRD decirle que donde hay una madre soltera criando sola hubo un hombre irresponsable y cobarde que abandonó su hijo. https://t.co/z3eJcUcvrx — Susana Gautreau de W (@SusanaGautreau) November 26, 2021

En ese mismo orden tuitearon indignados los reconocidos comunicadores Mariasela Álvarez, Luisin Jiménez, Enrique Rojas, entre otros.

“Tuve que oírlo para creerlo. No entiendo en qué se basa el general para pensar que una madre soltera no puede criar a un hijo con valores. Es discriminatorio e injusto. Eso hoy día no es aceptable”, tuiteó Mariasela Álvarez.

“Yo quisiera saber si son ciertas esas declaraciones. Le voy a adelantar algo si son ciertas. Pero mi General ud se está volviendo loco. Las madres solteras son dignas de admiración. Déjame averiguar bien. Ufffffffff así no se puede”, escribió en su Twitter el comunicador Luisin Jiménez.

“Los hijos de madres solteras no son ciudadanos de segunda clase. Ser hijo de madre soltera no convierte en delincuentes, ni a la madre, ni al hijo. Lo siento, señor jefe de policía nacional de República Dominicana”, refirió el destacado periodista deportivo de ESPN, Enrique Rojas.

Director PN

Las críticas se han producido luego de que el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dijo este viernes que no aceptarán dentro la institución del orden a miembros que sean hijos de madres solteras.

“Nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá, que estén vivos, que estén ahí con ellos. Que nosotros podamos exigirles a través de sus padres cuál es la educación que le han dado. Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía, o en el reclutamiento, hombres y mujeres de madres solteras, vamos a tener mucho cuidado con eso”, manifestó Then en el programa radial El Gobierno de la Mañana.

Director de la Policía: “No vamos a aceptar” agentes que sean hijos de madres solteras

Dijo además que, esas madres solteras se ven obligadas a salir a trabajar para llevar el sustento al hogar, no tienen la capacidad para brindar una buena educación y formación a sus hijos.

“Esas madres por la desigualdad que han sufrido tienen que irse a trabajar para mantener a sus hijos y tienen que dejarlos solos”, agregó el director general del cuerpo del orden.