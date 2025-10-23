Calles bajo agua: las lluvias de Melissa dejan inundaciones en estos sectores

Las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa –que podría convertirse en huracán este sábado– han provocado inundaciones urbanas en distintos puntos del Gran Santo Domingo, dejando calles y avenidas bajo agua y afectando la movilidad ciudadana.
De acuerdo con un recorrido realizado por los fotógrafos del periódico HOY, Eliezer Tapia y Guillermo Burgos, sectores como el Quinto Centenario y el ensanche La Isabelita permanecen anegados tras las precipitaciones de este jueves.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) también reportó múltiples vías afectadas. Según la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), las lluvias provocaron acumulación de agua en importantes arterias del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, entre ellas:
- Paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Gómez
- Paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes
- Tramo de la 27 de Febrero próximo a la Duarte
- Autopista 30 de Mayo
- Avenida Luperón
- Avenida Francisco Alberto Caamaño, en el área del Puente Flotante
- Intersección Lincoln con Correa y Cidrón
- Paso a desnivel de la avenida Gregorio Luperón frente a las Fuerzas Armadas
- Avenida Jiménez Moya (30 de Mayo)
- Túnel de Las Américas, en dirección Oeste-Este
Ante estas situaciones, unidades del Programa de Protección y Asistencia Vial brindaron seguridad para prevenir accidentes y asistir a los conductores varados.
Además, la COMIPOL informó sobre la caída de un semáforo en la Autopista 30 de Mayo, esquina calle San Juan Bautista, debido a las condiciones del tiempo. Personal operativo permaneció en la zona hasta que el Cuerpo de Bomberos retiró la estructura.