Calles bajo agua: las lluvias de Melissa dejan inundaciones en estos sectores

Calles bajo agua: las lluvias de Melissa dejan inundaciones en estos sectores

Foto Guillermo Burgos.

Las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa –que podría convertirse en huracán este sábado– han provocado inundaciones urbanas en distintos puntos del Gran Santo Domingo, dejando calles y avenidas bajo agua y afectando la movilidad ciudadana.

De acuerdo con un recorrido realizado por los fotógrafos del periódico HOY, Eliezer Tapia y Guillermo Burgos, sectores como el Quinto Centenario y el ensanche La Isabelita permanecen anegados tras las precipitaciones de este jueves.

WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.58.22 AM 1
Eliezer Tapia
WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.58.22 AM
Eliezer Tapia
WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.58.20 AM
Eliezer Tapia

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) también reportó múltiples vías afectadas. Según la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), las lluvias provocaron acumulación de agua en importantes arterias del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, entre ellas:

image 528

Lea más: Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta

  • Paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Gómez
  • Paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes
  • Tramo de la 27 de Febrero próximo a la Duarte
  • Autopista 30 de Mayo
  • Avenida Luperón
  • Avenida Francisco Alberto Caamaño, en el área del Puente Flotante
  • Intersección Lincoln con Correa y Cidrón
  • Paso a desnivel de la avenida Gregorio Luperón frente a las Fuerzas Armadas
  • Avenida Jiménez Moya (30 de Mayo)
  • Túnel de Las Américas, en dirección Oeste-Este
image 529
Guillermo Burgos

Ante estas situaciones, unidades del Programa de Protección y Asistencia Vial brindaron seguridad para prevenir accidentes y asistir a los conductores varados.

image 530
Guillermo Burgos

Además, la COMIPOL informó sobre la caída de un semáforo en la Autopista 30 de Mayo, esquina calle San Juan Bautista, debido a las condiciones del tiempo. Personal operativo permaneció en la zona hasta que el Cuerpo de Bomberos retiró la estructura.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Calles bajo agua: las lluvias de Melissa dejan inundaciones en estos sectores
Calles bajo agua: las lluvias de Melissa dejan inundaciones en estos sectores
23 octubre, 2025
 ¡Melissa no para! continuará provocando lluvias intensas en varias regiones del país
 ¡Melissa no para! continuará provocando lluvias intensas en varias regiones del país
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa: ¿Cuántas lluvias se han acumulado y qué se espera?
Tormenta Melissa: ¿Cuántas lluvias se han acumulado y qué se espera?
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte
Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte
23 octubre, 2025
Tormenta tropical Melissa: 10 películas y series perfectas para ver mientras llueve en República Dominicana
Tormenta tropical Melissa: 10 películas y series perfectas para ver mientras llueve en República Dominicana
23 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La destrucción creativa

La destrucción creativa

El tren que hemos tomado

El tren que hemos tomado

Desconexión representativa

Desconexión representativa

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo