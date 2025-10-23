Calles bajo agua: las lluvias de Melissa dejan inundaciones en estos sectores

Las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa –que podría convertirse en huracán este sábado– han provocado inundaciones urbanas en distintos puntos del Gran Santo Domingo, dejando calles y avenidas bajo agua y afectando la movilidad ciudadana.

De acuerdo con un recorrido realizado por los fotógrafos del periódico HOY, Eliezer Tapia y Guillermo Burgos, sectores como el Quinto Centenario y el ensanche La Isabelita permanecen anegados tras las precipitaciones de este jueves.

Eliezer Tapia Eliezer Tapia Eliezer Tapia

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) también reportó múltiples vías afectadas. Según la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), las lluvias provocaron acumulación de agua en importantes arterias del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, entre ellas:

Lea más: Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta

Paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Gómez

Paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes

Tramo de la 27 de Febrero próximo a la Duarte

Autopista 30 de Mayo

Avenida Luperón

Avenida Francisco Alberto Caamaño, en el área del Puente Flotante

Intersección Lincoln con Correa y Cidrón

Paso a desnivel de la avenida Gregorio Luperón frente a las Fuerzas Armadas

Avenida Jiménez Moya (30 de Mayo)

Túnel de Las Américas, en dirección Oeste-Este

Guillermo Burgos

Ante estas situaciones, unidades del Programa de Protección y Asistencia Vial brindaron seguridad para prevenir accidentes y asistir a los conductores varados.

Guillermo Burgos

Además, la COMIPOL informó sobre la caída de un semáforo en la Autopista 30 de Mayo, esquina calle San Juan Bautista, debido a las condiciones del tiempo. Personal operativo permaneció en la zona hasta que el Cuerpo de Bomberos retiró la estructura.