Lluvias dejan calles de San Pedro de Macorís bajo agua

La ciudad de San Pedro de Macorís continúa sufriendo grandes inundaciones en diversos puntos en épocas de lluvias, lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal, pese a los trabajos que ha venido haciendo el Ayuntamiento para su solución.

De esta realidad no escapa el sector Naíme III, donde sus residentes continúan demandando de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento local, el arreglo de sus calles, las que están intransitables.

Señalaron que en épocas de lluvias la situación es difícil, debido a los grandes charcos de agua que se producen y, además, el sector carece de aceras, lo que empeora aún más el problema que tienen sus residentes.

Indicaron que en la calle principal, Amor de Dios esquina Los Salmos, se produce un enorme charco de agua que dificulta el tránsito de la gran cantidad de vehículos que transitan por esa vía.

Manifestaron que las autoridades municipales prometieron la limpieza de los imbornales de esa esquina, pero que no han hecho nada. Le piden al alcalde Raymundo Ortiz acudir en su auxilio lo más rápido posible, ya que con las lluvias de los últimos días el problema se ha agudizado.