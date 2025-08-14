Lluvias intensas: cinco errores que debes evitar para mantenerte a salvo  

Si bien la temporada de lluvias trae consigo un alivio muy necesario y una vegetación exuberante, también presenta una serie de desafíos y peligros potenciales que pueden afectar a personas, familias y comunidades.

Desde patrones climáticos impredecibles e inundaciones hasta un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y daños estructurales, es fundamental estar bien preparado para afrontar estas condiciones adversas de forma segura.

A continuación, descubra varios errores fatales que debes evitar durante la temporada de lluvias:

Caminar en zonas de inundaciones

Las lluvias intensas y prolongadas pueden desbordar los sistemas de drenaje, ríos y lagos, provocando inundaciones generalizadas. Las aguas pueden inundar viviendas, negocios y carreteras, causando importantes daños materiales y perturbando la vida cotidiana.

Evite caminar en zonas de inundaciones porque el riesgo de caer en un hoyo o ser llevado por la corriente es muy alto.

Tocar cables eléctricos

Una de las precauciones de seguridad eléctrica más importantes durante la temporada de lluvias es mantenerse alejado de cables eléctricos con corriente, especialmente de los que se han caído. Pueden causar lesiones o incluso la muerte.

Si ve estos cables en un charco de agua, manténgase alejado lo más posible, ya que podría electrocutarse al deambular por la zona.

Además, evite estacionar su vehículo debajo de cables eléctricos o junto a postes de electricidad, y evite tocar aparatos eléctricos. ¿Quién sabe si están cubiertos por algún tipo de sombra y expuestos al agua?

Conducir bruscamente

Conducir durante la temporada de lluvias es un desafío incluso para conductores experimentados. Las pistas mojadas pueden ser resbaladizas, por lo que debe mantener una distancia segura con el vehículo que va delante.

Uno de los consejos más importantes para conducir en lluvia es evitar giros y frenazos bruscos.

Al conducir bajo la lluvia, también debe evitar los vehículos pesados y encender las luces delanteras para que su vehículo sea visible.

Recuerde revisar el tanque de combustible, los frenos, los neumáticos y los limpiaparabrisas antes de conducir para asegurarse de que estén en buen estado.

No tener un kit de emergencia

A pesar de la precisión de los pronósticos meteorológicos, siempre podemos predecir los desastres naturales con antelación.

Por lo tanto, una de las precauciones de seguridad más recomendadas durante la temporada de lluvias es prepararse bien para lo peor, especialmente si vive en una zona propensa a inundaciones.

Prepare su kit de emergencia, que incluye agua potable, cremas repelentes de mosquitos, medicamentos, luces de emergencia con pilas, mudas de ropa y calcetines adicionales.

No tomar precauciones contra los insectos

En cuanto a las precauciones de seguridad durante la lluvia, es fundamental tomar precauciones contra insectos.

Los charcos de agua estancada son su caldo de cultivo, y el monzón es el momento perfecto para que se reproduzcan. Dado que pueden transmitir enfermedades como la malaria o el dengue, conviene mantenerlos a raya utilizando repelentes de insectos.

Otras maneras de mantenerse a salvo durante el monzón son usar camisas de manga larga, evitar sentarse al aire libre en la oscuridad y usar mosquiteras para dormir.