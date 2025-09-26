Lluvias intensas provocan desbordamiento de ríos en varias provincias

Lluvias intensas provocan desbordamiento de ríos en varias provincias

Por instrucciones de su director ejecutivo, Juan Salas, la Defensa Civil dominicana trabaja en la supervisión de zonas vulnerables, perifoneos preventivos y evacuación de familias afectadas por las inundaciones que ha dejado sobre el país una activa onda tropical.

La madrugada de este viernes, voluntarios y voluntarias del organismo auxiliaron a unas 160 familias cuyas viviendas se inundaron en la comunidad El Rosario, en la provincia Azua, sin que hasta el momento se reporten víctimas.

Datos suministrados por la Sala de Situación de la entidad indican que, producto de esta emergencia, unas 774 personas fueron desplazadas y 26 albergadas en el Liceo Gregorio Luperón de la comunidad.

Otra de las provincias donde se reportan incidencias es La Altagracia, donde un equipo de la Defensa Civil, en coordinación con la gobernadora local, Daysi D´Oleo, trabajó en la remoción de escombros dejados por algunos árboles caídos en vías importantes.

En Monte Plata, la Defensa Civil recuperó el cuerpo sin vida del chofer de un camión que falleció luego de que, este jueves, colapsara el puente que enlaza al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan.

WhatsApp Image 2025 09 26 at 10.29.58 AM 1
WhatsApp Image 2025 09 26 at 10.29.59 AM
WhatsApp Image 2025 09 26 at 10.29.58 AM 2
WhatsApp Image 2025 09 26 at 10.29.56 AM
WhatsApp Image 2025 09 26 at 10.29.57 AM

Además, los directores provinciales de la institución naranja en San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana, Bahoruco, San José de Ocoa y Dajabón reportan, además, el desbordamiento de ríos y lluvias significativas en sus zonas.

En ese sentido, el director Salas llamó a todos los miembros de la entidad a no bajar la guardia y mantenerse en sesión permanente, coordinados con los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CPMR) de sus demarcaciones, para acudir en auxilio de la población que lo necesite.

Recomendó a las personas prestar atención a las informaciones oficiales y mantenerse atenta a las condiciones climáticas.

