Lluvias mantienen a 23 provincias bajo alerta: ¿Qué zonas están en verde y cuáles en amarilla?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó, la mañana de este martes, a 14 el número de provincias en alerta amarilla y mantiene otras 9 en alerta verde, debido a una activa onda tropical en el mar Caribe, al sur de la República Dominicana, con alta probabilidad de convertirse en el ciclón tropical Melissa en las próximas 24 a 48 horas.

Según lo indicado, a través de un boletín emitido a las 9:00 a.m., entre las zonas en alerta amarilla se encuentran La Vega, San Pedro de Macorís, San Juan, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales, Santo Domingo, Peravia, Azua, Distrito Nacional, La Altagracia, Barahona, La Romana y Monseñor Nouel.

Mientras que en alerta verde están Sánchez Ramírez, Samaná, Independencia, María Trinidad Sánchez, Santiago, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo y Bahoruco.

Acciones que debe asumir la población

En ese sentido, el COE recomendó:

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas correspondientes, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, cuerpos de bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través de los teléfonos: 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

