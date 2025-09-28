Lluvias recientes mejoran niveles de agua en presas de Santo Domingo, pero sequía persiste

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que las lluvias registradas recientemente, producto del paso de una activa onda tropical, provocaron un aumento en los niveles de agua de las principales presas que abastecen al Gran Santo Domingo.

La institución explicó que, aunque las precipitaciones han contribuido a mejorar los niveles de agua en algunos embalses, los incrementos no han sido significativos, debido a los efectos acumulados de una prolongada sequía que afecta al país.

En cuanto a las presas, La CAASD detalló que que Valdesia aumentó su nivel en 1.10 metros, pasando de 143.80 a 144.92 metros sobre el nivel de mar.

En tanto que Jigüey registró un incremento de 4.44 metros, situándose en 511.54 metros, mientras que ante estaba en 507.10 metros.

Con relación a los acueductos Isa Mana y Duey, los cuales estaban más afectados ante el paso de la onda tropical, la corporación indicó que están operando en condiciones normales.

En el caso Duey está operando con un nivel de 70 centímetros en su obra de toma, aunque sus niveles descendieron rápidamente.

“Eso se debió la sequía prolongada que continúa afectando al país, la cual ha impedido una recuperación sostenida de los niveles de agua”, explicó la entidad.

Con relación a sistema La Isabela y Barrera de Salinidad, la institución precisó que están operando en condiciones similares a las que presentaban ante de las precipitaciones.

Sin embargo, se ha registrado incremento en los niveles de turbidez, situación que monitoreada por lo técnico de la CAASD para garantizar la calidad del agua servida a la población.

En el caso de los campos de pozos de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, operan en condiciones normales.

En términos eléctricos, que normalmente ante estos eventos suelen generar complicaciones, la CAASD señaló que las eventualidades fueron mínima.

Llamado al cuidado del agua

La institución reiteró su llamado a la población para hacer uso consciente del agua, evitando desperdiciarla en labores innecesarias.