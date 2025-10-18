Lluvias suspende juego GC-Licey

Lluvias suspende juego GC-Licey

Así lucía anoche el Estadio Quisqueya- Juan Marichal.

La intensa lluvia registrada en la tarde-noche de este viernes en Santo Domingo obligó a posponer por segunda vez consecutiva el enfrentamiento entre los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey, que debía celebrarse en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las condiciones del terreno quedaron inadecuadas para el desarrollo del juego, cuando el partido se detuvo en la tercera entrada a las 8:21 de la noche con ventaja de los Gigantes, por una carrera.

Con esta suspensión, ya suman tres los partidos cancelados por causa de la lluvia en la recién iniciada temporada de béisbol otoño-invernal 2025-2026, que está dedicada a don Juan Marichal y en la que se disputa la Copa Banreservas. La jornada de este viernes formaba parte de la primera visita de los Gigantes del Cibao a la capital en esta campaña.

  Puedes leer: Por fuertes lluvias suspendidos juegos L-GC y EO- Leones

El jueves, ambos equipos tampoco pudieron jugar en San Francisco de Macorís, debido a las fuertes precipitaciones que afectaron esa zona del país.

Esos dos encuentros han sido reprogramados para el lunes.

