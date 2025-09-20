Desde la madrugada de este sábado, los efectos de una vaguada combinada con alto contenido de humedad en la masa de aire provocan nublados, aguaceros y tronadas aisladas en distintas provincias del país, entre ellas La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y el Gran Santo Domingo.

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que estas precipitaciones continuarán desplazándose a zonas cercanas, pero tenderán a disminuir de manera gradual en el transcurso de la mañana. Sin embargo, después del mediodía, el calentamiento diurno volverá a generar nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Bahoruco.

Le puede interesar: Presidente presenta un sistema video vigilancia y recorre muro frontera

Para este domingo, la vaguada comenzará a alejarse del territorio, aunque la humedad remanente mantendrá las condiciones para chubascos dispersos en horas matutinas en la región Este. En la tarde, el ciclo diurno provocará incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el noroeste, noreste, Cordillera Central y zona fronteriza.

Pese a las lluvias, las temperaturas seguirán calurosas debido a la época del año. La Onamet recomienda a la población mantenerse hidratada, vestir ropas ligeras de colores claros, evitar la exposición al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., y prestar especial atención a niños y envejecientes, más vulnerables a los efectos del calor.

Actividad ciclónica en el Atlántico

En la cuenca del Atlántico, la tormenta tropical Gabrielle se localiza a unos 855 kilómetros al noreste de Las Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Además, una onda tropical al oeste de África presenta una baja probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 20 % en los próximos siete días.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre ambos sistemas.