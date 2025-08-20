Lo cotidiano y la política

Por Luis Felipe Rosa Hernández

Me han llovido las críticas y sugerencias por la variedad de temas que abordo en las entregas que cada miércoles viene publicándome este diario desde hace semanas. El pasado miércoles abordé lo relativo al pintor Familia, como un artista plástico ignorado, mientras que la semana anterior preferí el tema del crecimiento urbano y la necesidad de programas de viviendas en lugares más cercanos a las gentes y los que deben acceder en su cotidianidad.

Puede leer: Familia, el “pintor” ignorado

Como abogado en ejercicio escribo sobre asuntos jurídicos referidos a cuestiones e interpretación de casos en los que participo o he participado por considerarlos de interés colectivo. También sobre temas políticos, en particular, me he referido al Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder, así como al PLD y a la Fuerza del pueblo (FP), sobre las potencialidades y posibilidades de cada uno de esos partidos. Toda mi vida he estado vinculado al quehacer político, habiendo iniciado la militancia partidaria en el Movimiento Revolucionario Catorce de Junio (MRIJ4).

A partir de 1968, pase a formar parte de la Línea Roja, que junto al grupo Bandera Proletaria fundaron al Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), del cual fui uno de sus dirigentes, hasta el momento de mi renuncia, motivada en diferencias sobre la política de alianzas, puesto que la mayoría de su comité central, encabezado por el legendario José González Espinosa, prefería al PLD, distanciándose del vínculo histórico con el PRD, desde los tiempos de José Francisco Peña Gómez. Yo y otros dirigentes pasamos a darle apoyo al PRD en medio del proceso electoral del año 2004, integrándonos luego a ese partido, en el cual pase a formar parte de su comisión política como resultado del acuerdo que suscribimos con el entonces presidente del partido, Vicente Sánchez Baret. En el PTD yo había sustentado la tesis de “un repliegue necesario” ante el evidente agotamiento por el que atravesaba. Sostuve que debíamos incorporarnos al PRD, haciendo causa común con su ala más progresista.

Para impulsar esa línea redacté y publiqué un folleto que fue distribuido y discutido por la militancia petedeista, principalmente de la capital y su frente sindical, del que fui coordinador ,dirigiendo junto a Rafael Santos, Ignacio Soto , Conrado Matías, Germinal Muñoz ,Antonio Florián, entre otros, el Comité Nacional Sindical, para la coordinación y el desarrollo del trabajo sindical del PTD en los sindicatos y la clase obrera, logrando significativos éxitos , que apuntalaron la influencia de ese Partido a nivel nacional.

Por esa razón algunas personas entienden que debo escribir más de política, más que de otros temas. Aclaro que estoy en desacuerdo.