¡Lo hizo de nuevo! Marileidy Paulino llega de segunda en la carrera en el Mundial de Atletismo Tokio

 La velocista dominicana Marileidy Paulino llegó este martes de segunda en la carrera de los 400 metros planos en la semifinal del Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra en Tokio, Japón, y avanza a la final.

La dominicana logró un tiempo de 49.82 segundos.

Una delegación dominicana con altas expectativas

La Selección de Atletismo de la República Dominicana viajó a Tokio con cuatro representantes, encabezados por Paulino.

Junto a ella compiten los medallistas olímpicos Lidio Feliz en los 400 metros y Alexander Ogando en los 100 y 200 metros, además de Liranyi Alonzo, quien debutará en los 200 metros tras un gran año en la pista.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Alexis Peguero, acompañó a la delegación y expresó su optimismo.

“Estamos confiados en que regresaremos con medallas al país. Aquí están los mejores atletas del mundo en cada modalidad y nuestros atletas han llegado con buena preparación física y mental para dar lo mejor de sí en cada fase”, afirmó.

Se tiene previsto que este jueves 18 sea la Gran final a las 9:24 p.m. hora dominicana.

