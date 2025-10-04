«Lo Logramos» Paliza, Luis Miguel y Alberto dicen que Gobierno cumplió con los Juegos Deportivos Escolares

El ex atleta José Eugenio Vásquez, el ex beisbolista Estanley Javier, Ángel Lara, campeón de ajedrez en los Juegos Escolares Nacionales Barahona 2023 y quien encendió el Pebetero y, finalmente, José Díaz, entrenador de baloncesto.

Con un acto lleno de simbolismo patrio y colorido estudiantil, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó ayer viernes la ceremonia de inauguración de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, un evento organizado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

El acto se celebró en la nueva pista de atletismo de San Francisco de Macorís, considerada la obra cumbre de estos Juegos y la primera pista de color azul en la República Dominicana, que desde ya se convierte en una de las principales instalaciones atléticas del país.

“Estos Juegos Escolares representan el compromiso de nuestro Gobierno con la juventud dominicana, y estamos orgullosos por entregar instalaciones deportivas de primer nivel para toda la región”, dijo el ministro Paliza, al dejar inaugurado el evento.

Un legado para el Nordeste

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, en sus palabras de bienvenida, agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por el respaldo no solo a los Juegos, sino al fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar.

Rodríguez destacó que los Juegos dejan como legado obras trascendentales en la Región Nordeste, como el remozamiento del polideportivo José Luis Martínez en Castillo, el polideportivo de Villa Tapia, el Polivalente de Salcedo, el pabellón de balonmano en Salcedo y la nueva iluminación del estadio olímpico de Salcedo, todas con gradas renovadas, baños modernos, superficies sintéticas, pintura y abanicos industriales para la climatización.

“El deporte de esta región y del país cuenta desde hoy con instalaciones de primer nivel”, dijo.

