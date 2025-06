Lo más leído de la semana en el HOY: estos temas arrasaron

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1- Jet Set| más de 40 personas firmaron acuerdos económicos con Antonio Espaillat

Más de 40 personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por el colapso del centro de diversión Jet Set firmaron acuerdos de “descargo y desistimiento” con Antonio Espaillat y la empresa Inversiones E & L, S.R.L., según consta en el documento de presupuestos y conclusiones presentado por la defensa.

Los acuerdos incluyen la entrega de cheques como forma de compensación por “gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el Jet Set”, de acuerdo con el documento legal.

Ampliar aquí: Jet Set| más de 40 personas firmaron acuerdos económicos con Antonio Espaillat

2- Ángel Martínez afirma se enteró por redes sociales de audiencia por querella de Milagros de Camps

El comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez afirmó que se enteró a través de las redes sociales de que este jueves el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocería la solicitud de medida de coerción en su contra, por una acusación de difamación e injuria agravada interpuesta por Milagros Marina De Camps Germán, abogada y exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente.

«Yo creo en la justicia. Lo que me sorprende de la justicia es que yo esté aquí (en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva), porque en verdad no sabía que había un país en el mundo que, por las redes sociales, se citaban. No sabía eso», afirmó Martínez Jiménez ante periodistas que cubren la fuente judicial.

Ampliar aquí: Ángel Martínez afirma se enteró por redes sociales de audiencia por querella de Milagros de Camps

3- Banco Popular abre tres nuevas sucursales

El Banco Popular anunció ayer la ampliación de su red de oficinas con tres sucursales en Santiago, Jarabacoa y Santo Domingo Oeste y la renovación y modernización de otras seis sucursales en un acto simultáneo que encabezó su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua, en Ágora Santiago Center, en la provincia de Santiago.

Las tres nuevas sucursales del Banco Popular están en el centro comercial Ágora Santiago Center, de la avenida Salvador Estrella Sadhalá, en Santiago; en la avenida Norberto Tiburcio, en Jarabacoa y en la Plaza Paseo 27 de la Prolongación 27 de Febrero, municipio Santo Domingo Oeste.

Ampliar aquí: Banco Popular abre tres nuevas sucursales

4- Juan Soto sube al nivel esperado

El estelar jardinero derecho de los Mets de Nueva York, Juan Soto, ha experimentado un gran desempeño ofensivo en lo que va de este mes de junio.

En 20 partidos jugados en junio, Soto, de 26 años, exhibe un promedio al bate de .328, fruto de 22 hits en 67 turnos, con 7 jonrones, 14 remolcadas, 18 anotadas, 3 dobles, 10 extrabases, 46 bases alcanzadas, 21 basea por bolas, 12 ponches, OBP .494, SLG .687, OPS 1.181.En sentido general, en lo que va de temporada Soto ha visto acción en 77 juegos, 344 apariciones al plato, 275 turnos, 54 anotadas, 70 hits, 14 dobles, 16 jonrones, 30 extrabases, 132 bases alcanzadas, 8 bases robadas, 64 bases por bolas (líder de MLB).

Ampliar aquí: Juan Soto sube al nivel esperado

5- EE.UU. llamó a sus ciudadanos a salir de Haití: ¿empeoró la situación en la vecina nación?

Haití está atenazado por una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Las bandas criminales golpean en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores sembrando el terror y la violencia, con actos que incluyen la violación y otras formas de violencia sexual.

Durante años, el país ha luchado con la inestabilidad política, la pobreza y los desastres naturales. Sin embargo, la escalada de la violencia de bandas ha empujado a Haití a una nueva era de inseguridad, en la que las bandas criminales ahora controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe.

Ampliar aquí: EE.UU. llamó a sus ciudadanos a salir de Haití: ¿empeoró la situación en la vecina nación?

6- Fallece ciudadana de EE.UU. detenida en Centro Retención Haina; aquí la versión de Migración

La Dirección General de Migración (DGM) informó el fallecimiento de una ciudadana estadounidense, quien se encontraba detenida en el Centro de Retención de Haina con fines de investigación migratoria y proceso de deportación.

Según datos ofrecidos por la institución, la señora quien presentaba aparentes trastornos psicóticos, fue detenida a finales de abril en la región Este del país por miembros de la Policía Turística, quienes la remitieron a la DGM con el propósito de validar su identidad, ya que no portaba documentación personal. Al desconocerse su identidad y nacionalidad, la Dirección de Inteligencia Migratoria realizó las indagatorias correspondientes, contactando diversas embajadas acreditadas en la República Dominicana.

Ampliar aquí: Fallece ciudadana de EE.UU. detenida en Centro Retención Haina; aquí la versión de Migración

7- Temblor de tierra sacude República Dominicana

Un temblor de tierra se registró este lunes en República Dominicana, a las 10:45 de la noche.

Preliminarmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos indica que la magnitud del evento fue de 5,8, con epicentro en Punta Cana.

El movimiento telúrico también se sintió con intensidad en gran parte del este del país, en Santo Domingo y en Puerto Rico.

Ampliar aquí: Temblor de tierra sacude República Dominicana

8- Digesett arrecia operativos contra choferes de autobuses que circulan fuera de ruta en zonas residenciales

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este viernes que intensifica los operativos de fiscalización a autobuses del transporte público que transitan fuera de sus rutas autorizadas, afectando la tranquilidad y seguridad de zonas residenciales.

Durante las últimas jornadas, agentes de la Digesett realizaron intervenciones puntuales en la avenida Anacaona, donde se detectó la circulación irregular de varias unidades que ingresaban a sectores residenciales sin la debida autorización. Estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido por garantizar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Ampliar aquí: Digesett arrecia operativos contra choferes de autobuses que circulan fuera de ruta en zonas residenciales

9- Manny Machado manda advertencia a los Dodgers tras lesión de Tatis Jr.

La rivalidad entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres es una de las más acaloradas de los últimos tiempos. Pero en la serie de esta semana, hubo muchos problemas con los lanzadores que golpeaban a los bateadores, ya sea intencionalmente o no.

Ayer, la situación llegó a un punto crítico cuando la estrella de los Padres, Fernando Tatis Jr., recibió un pelotazo en la mano de Jack Little, de los Dodgers. Esto provocó que las bancas se vaciaran, y el mánager de los Padres, Mike Shildt, tuvo una acalorada discusión con el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Ampliar aquí: Manny Machado manda advertencia a los Dodgers tras lesión de Tatis Jr.

10- ¿Quién fue Nora Dalmasso? La historia real detrás de la nueva serie de Netflix

El próximo 19 de junio, Netflix estrenará a nivel mundial Las mil muertes de Nora Dalmasso, una serie documental que aborda uno de los casos de femicidio más impactantes de la historia reciente de Argentina. Según informó la plataforma, esta producción de tres episodios busca reconstruir el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en su residencia en Río Cuarto, Córdoba, a través de una perspectiva íntima y reveladora.

La serie incluye testimonios exclusivos de su círculo cercano, como sus hijos Facundo y Valentina Macarrón, su viudo Marcelo Macarrón, amigos, periodistas y figuras del ámbito judicial y policial.

Ampliar aquí: ¿Quién fue Nora Dalmasso? La historia real detrás de la nueva serie de Netflix