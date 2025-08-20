Buenas noticias para los Azulejos: esto reveló la resonancia magnética que le hicieron a Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. quedó fuera de la alineación del martes de los Azulejos contra los Piratas. Sin embargo, Toronto recibió buenas noticias sobre su cinco veces convocado al Juego de Estrellas.

Un análisis de resonancia magnética reveló «sólo inflamación» en el tendón de la corva izquierda de Guerrero, por lo que el inicialista será evaluado en calidad de “día a día”, según explicó el manager John Schneider antes del choque del martes.

Guerrero fue retirado en la quinta entrada de la derrota del lunes por 5-2 ante los Piratas en el PNC Park debido a la lesión, que sufrió en la parte baja de la tercera entrada cuando se abrió de piernas para hacer una gran atrapada de un tiro de Bo Bichette que terminó el inning. La jugada se ha convertido en uno de los sellos distintivos de Guerrero como defensor de la inicial, pero él se levantó de inmediato y comenzó a abandonar el terreno.

Guerrero también salió para los siguientes episodios, lo que incluyó un par de tiros a primera. Silenciosamente, una de las mayores fortalezas de Guerrero como jugador es que casi nunca se pierde un partido, así que cuando sale de uno, significa algo.

“Quería probarlo un poco y estar seguro de que no lo iba a agravar. Confío en él, y él se conoce muy bien a sí mismo”, agregó Schneider. “No podemos permitirnos perderlo por un período prolongado, así que también fue en parte por precaución».

Guerrero ha estado viviendo un gran momento últimamente. Llegó a esta serie contra los Piratas con promedio de .333 y OPS de 1.012 en los últimos 40 encuentros desde principios de julio, incluyendo nueve cuadrangulares y 24 impulsadas.

Síguenos como periodicohoyrd