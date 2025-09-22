“Lo mataron frente a sus hijos”: horror en San Cristóbal

Durante el fin de semana, la comunidad de Las Flores en San Cristóbal fue escenario de un violento enfrentamiento que dejó como saldo varios heridos y al menos dos personas fallecidas, según testigos del hecho. El conflicto, que se habría originado por viejas rencillas entre familias, escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia.

Botellazos, disparos y apuñalamientos

De acuerdo con relatos de familiares, el altercado comenzó cuando una mujer, presuntamente identificada como hija de uno de los involucrados, agredió a un primo con un botellazo. En respuesta, el hermano del agredido intervino, lo que desató una serie de ataques con armas blancas y de fuego. “Le entraron a tiro, apuñalada, con el mismo cuchillo que le quitaron”, narró un testigo.

Los hechos ocurrieron frente a menores de edad, incluyendo una niña de tres años que, según familiares, ha quedado en estado de shock y no puede hablar desde el incidente. “Ella solo decía que le mataron a su padre”, expresó una allegada.

Vecinos indicaron que las partes involucradas se habían amenazado en múltiples ocasiones, y que el enfrentamiento fue el cumplimiento de esas advertencias. Uno de los menores sobrevivientes habría relatado cómo asesinaron a su padre, y mencionó que uno de los agresores prometió “matar a tres de los España”, en referencia al apodo de la familia afectada.

Durante la mañana del lunes, los cuerpos de las víctimas permanecían en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mientras las autoridades iniciaban el proceso de investigación. Se espera que en las próximas horas se emitan declaraciones oficiales y se determinen responsabilidades.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

"Lo mataron frente a sus hijos": horror en San Cristóbal
22 septiembre, 2025
