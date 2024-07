La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para el estudio de tres proyectos de ley que buscan dotar a la República Dominicana de un nuevo Código Penal celebró este lunes vistas públicas, donde más de 100 personas participaron como expositores y gran parte se centró en favorecer o rechazar el aborto en las tres causales.

Las vistas públicas, encabezadas por Alexis Jiménez, quien preside la Comisión Especial, se llevaron a cabo en el Salón Hugo Tolentino Dipp, por espacio de 8 horas.

A continuación, te mostramos algunas de las participaciones:

Erick Hernández, coordinador general de Participación Ciudadana: El artículo 14 del proyecto pretende liberar de responsabilidad penal a las iglesias por hechos cometidos por su dirigencia, lo que contribuiría a incentivar violaciones a la normativa penal al no aplicarse un régimen de consecuencia adecuado. Además, el uso del término iglesias no satisface el principio de igualdad constitucional y puede resultar discriminatorio hacia otras creencias religiosas que no utilizan el mismo término, establecido en el principio de igualdad en la Constitución.

El artículo 109, sobre las tres causales (del aborto), que las excluye con excepciones a la penalización del aborto, es nuestra posición institucional la de incluir tales excepciones, pues no es una violación al artículo 37 de la Constitución, porque el mismo protege no solo la vida del feto, sino también la de la mujer.

Alexandra Santelises, directora de Conani: La propuesta legislativa resultante, fechada el 8 de julio de 2024, sigue conteniendo elementos que se contraponen con nuestro mandato institucional y con el ordenamiento jurídico nacional e internacional, empezando por derechos consagrados en la Constitución y en la Ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y la Convención de los Derechos del Niño. Aunque el párrafo en la versión de julio plantea que, en el caso de la disciplina física contra niños, niñas y adolescentes, se tendrá en cuenta los principios de proporcionalidad e intervención mínima establecidos en este Código Penal y el interés superior del niño, niña y adolescente consagrado en la Constitución de la República, sigue siendo contrario, desde nuestro punto de vista, al interés superior del niño, niña y adolescente, toda vez que permite el abuso físico, aludiendo a principios que no guardan relación alguna con el tema en cuestión, ya que considera a los menores de edad como infractores y permite el abuso físico ocasional cuando no constituye un patrón.

Olaya Dotel, representa de la mujeres del Partido Revolucionario Moderno (PRM): Hacemos solicitud formal ante esta honorable Cámara de Diputados, de no festinar el proceso de análisis y lectura pormenorizada de cada uno de los artículos que componen esta propuesta de pieza. La aprobación del proyecto de Código Penal que discutimos hoy pone en riesgo los esfuerzos realizados por este Gobierno en contra de la corrupción e impunidad, facilita la comisión de delitos de corrupción, los cuales no deben prescribir debido al alto daño colectivo que infieren dichas acciones y el alto costo que conlleva su reparación.

La eliminación de la violencia en la vida cotidiana no se producirá de manera espontánea; se necesitan acciones deliberadas, dirigidas a modificar patrones de comportamientos que deben ser impulsados a través de diferentes políticas públicas que descarten la violencia como método para solucionar conflictos, no solo desde los hogares, sino también de todos los sectores, de cara a mantener la coherencia con el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Debemos eliminar aquellas figuras que inciten la violencia en el seno de las parejas y los hogares. En ese sentido, se debe tomar en cuenta aquellas acciones que desprotejan a las mujeres, haciéndolas más vulnerables y contribuyendo a fijar la idea de que las mujeres se convierten en una propiedad de la pareja.

Natalia Mármol, activista social: El proyecto que hoy se discute y que fue aprobado en el Senado no es el que merece la República Dominicana. Es el Código Penal de la impunidad, porque limita la prescripción de los delitos de corrupción a 20 años, exonerando a las iglesias de responsabilidad penal, creando una justicia especial para los militares, permitiendo que se juzguen entre ellos, y protegiendo la discriminación si se invoca la libertad de credo o las buenas costumbres, un término demasiado ambiguo que solo busca garantizar impunidad a quienes discriminan…

Rosa Hernández: Me dirijo a ustedes como una de las miles de madres dominicanas que han perdido a sus hijas a causa de la prohibición total del aborto. Espero que la historia de mi hija, Rosaura Montes Hernández, conocida como Esperancita, no se repita y que no haya sido olvidada. Desde un principio, los médicos recomendaron interrumpir el embarazo de pocas semanas de mi hija llamada Esperancita, para poder iniciar la quimioterapia que la mejoraría y le permitiría crecer y cumplir sus sueños junto a su familia. Pero los médicos tenían las manos atadas por una legislación injusta que les impide salvar la vida de sus pacientes y los convierte en cómplices de la pena de muerte a la que están condenadas todas las dominicanas que presentan problemas de salud a causa de sus embarazos.

Otros aportes al Código

La postura de Magaly Caram, directora de ProFamilia, criticó el Código Penal aprobado en el Senado destacando que ciertos artículos lesionaban intereses ciudadanos “y las mujeres”.

Caram citó el artículo 14, sobre entes exentos de responsabilidad penal, donde se incluye a las iglesias y se les coloca en la calificación de los municipios o el Estado, además de que pidió especificar aspectos sobre la violencia intrafamiliar.

Garantías

Al finalizar la audiencia pública, Alexis Jiménez convocó a los miembros de la comisión para este martes a las 10 de la mañana, donde deliberarán sobre los planteamientos expuestos por los participantes.

El diputado dio garantías de que las propuestas depositadas ante la comisión serán estudiadas y que aquellas que la comisión considere de interés serán tomadas en cuenta.

De igual manera, Alfredo Pacheco expresó que será difícil aprobar el Código tal y como vino del Senado porque a su entender se han encontrado elementos con méritos para ser modificados.

“Las participaciones en las vistas públicas han edificado mucho, creo que hay propuestas que podríamos tomar en cuenta para ser incluidas en el Código”, afirmó Pacheco.

El proyecto del Código Penal, aprobado por el Senado, fue refrendado en primera lectura en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en mano de una comisión especial que lo está estudiando punto por punto.

Esta comisión está presidida por Alexis Jiménez e integrada por los diputados Gustavo Sánchez, Fiol Daliza Peguero, Rosa Hilda Genao, Isabel de la Cruz, Servia Iris Familia, Rafaela Alburquerque, Sadoky Duarte, Ramón Bueno, Soraya Suárez, Jesús Sánchez, Aníbal Díaz, Saury Mota, Pedro Martínez, Elías Wessin, Braulio Espinal, Máximo Castro Silverio, Rafael Castillo, Mélido Mercedes y Eugenio Cedeño.

