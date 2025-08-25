Este fin de semana fue de esos que deja huella en MLB: récords históricos, lanzamientos dominantes, emotivas despedidas y el surgimiento de nuevos talentos.

Por eso, hoy te traemos los momentos inolviables de la semana.

Seattle hace historia con Cal Raleigh

La histórica temporada de Cal Raleigh alcanzó su hito más grande la tarde del domingo durante la victoria por 11-4 sobre los Atléticos, cuando el receptor de los Marineros conectó sus jonrones 48 y 49 del 2025, superando al venezolano Salvador Pérez (2021) para convertirse en el catcher regular (al menos 75% de sus juegos en la posición) con más bambinazos en una campaña.

Paul Skenes sigue dominando como lanzador emergente

Se puede argumentar que las primeras 50 aperturas de Paul Skenes han sido de las más esperadas y comentadas para un lanzador abridor en la historia de Grandes Ligas. También se puede decir que esas 50 presentaciones han ofrecido algunos de los mejores resultados.

Skenes realizó la apertura número 50 de su carrera en la victoria del domingo 4-0 ante los Rockies en el PNC Park y volvió a brillar, ponchando a siete en 7.0 innings en blanco. Permitió tres hits y no otorgó bases por bolas.

Tributo emotivo a Bob Uecker en Milwaukee

El Cerveceros de Milwaukee organizó una Celebración de la vida para Bob Uecker, uno de los Voces más queridas En la historia del béisbol.

El tributo tuvo lugar cuando el equipo se enfrentó al Gigantes de San FranciscoTransformando el estadio en un escenario para el dolor y un testimonio de la alegría.

Debut estelar de un novato: Carson Williams

Carson Williams conectó un jonrón de dos carreras en su debut en Grandes Ligas, el All-Star Junior Caminero disparó su cuadrangular número 36 y los Rays de Tampa Bay vencieron 10-6 a los Cardenales de San Luis la noche del viernes.

El batazo de Williams al jardín central en el séptimo inning puso el marcador 9-6 y desató una celebración eufórica de su familia en las gradas. También sumó un sencillo dentro del cuadro que impulsó una carrera en el tercer episodio. El campocorto de 22 años era el prospecto mejor clasificado de los Rays cuando fue llamado el jueves.