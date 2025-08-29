Lo que al fisco toca, al fisco debe ir a parar

Los supervisores de recaudaciones aduanales, de Rentas Internas, Itebis y el impuesto sobre la Renta han estado activos por años en busca de incumplimientos de pagos por inmigrantes chinos desde que comenzaron a crear en el país una red de comercios cada vez más extendida ofertando una diversidad de renglones de poderosa atracción por sus bajos niveles de precios. Sus pesquisas indicarían que detrás de la popularidad ganada entre compradores atraídos por generosos descuentos han estado ocurriendo (en al menos un número importante de los establecimientos de origen asiático ya intervenidos y sancionados) supuestas violaciones al Código Tributario atribuyéndoseles subvaluaciones de mercancías, inconsistencias e irregularidades en declaraciones de ingresos y de ventas con tarjetas de crédito y débito; además de operaciones de importaciones no certificadas. Sobre la prosperidad de estos negocios ha estado la profundidad de un escrutinio con uso de herramientas tecnológicas avanzadas que hacen cruces de informaciones en busca de posibles irregularidades y patrones de incumplimientos, un exhaustivo y meritorio esfuerzo para lograr para las finanzas públicas lo que legítimamente corresponde como obligaciones fiscales sobre resultados de actividades de lucro.

A fin, además, de repartir las cargas impositivas con equidad sobre contribuyentes de todos los niveles en atención a que, efectivamente, importantes núcleos del comercio ejercido por dominicanos y razones sociales de otros orígenes nacionales han visto en el auge de tiendas instaladas por chinos el surgimiento de una lesiva competencia desleal basada en eludir los costos formales de la intermediación que tienen que ver con aplicación de gravámenes a los bienes que se expenden y a las utilidades y con la sujeción estricta a las resoluciones sobre salarios mínimos y de afiliación a la Seguridad Social. Es propósito de las agencias recaudadoras garantizar controles sobre los flujos de ventas de tales tiendas, a veces gigantescas, a través de la facturación electrónica y de mediciones sobre el elevado porcentaje de transacciones en efectivo que restan eficacia a las funciones recaudadoras. Sobre ciertos negocios de chinos de nueva cuño, y que son la excepción, está en marcha una campaña de regularización fiscal que viene al caso.