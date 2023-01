Lo que buscan los congresistas para aprobar nueva ley de Régimen Electoral

Con el interés de dotar al país de una nueve ley de Régimen Electoral, congresistas de las diferentes bancadas continúan buscando alcanzar un consenso, razón por la que se reunieron de manera extraoficial y han convocado a un nuevo encuentro.

Por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el senador Yván Lorenzo señaló que se debe aprovechar la actual coyuntura para que esta ley se acerque más hacia la modernidad.

“Nosotros tenemos que eliminar de una vez y por todas el transfuguismo, nosotros tenemos que aunque para estas elecciones, pero si tenemos que aprovechar la oportunidad que estamos creando una nueva normativa en materia de régimen electoral para que nos movamos hacia la modernidad. Estamos planteando el voto automatizado”, refirió Lorenzo en la reunión celebrada en el Salón Charles Summer del Senado.

Asimismo, el senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ricardo de los Santos, adelantó que el objetivo de dicho encuentro es lograr el consenso con todos los sectores involucrados.

“Vamos a trabajar en eso todo el fin de semana, vamos a trabajar con todos los sectores involucrados para ver si logramos el consenso con los temas”, dijo en congresista oficialista.

En tanto, sobre la paridad de género impera el criterio de que se mantenga el 40 – 60 establecido en la norma vigente, postura que para el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, empezar una discusión al respecto solo evitaría alcanzar el consenso.

“Esos son de los temas que si nos ponemos a discutirlos en una sociedad que está altamente dividida en ese sentido, que los partidos políticos no logran un consenso, que la propia sociedad no tiene un consenso, no vamos a tener una ley”, indicó el senador por la Fuerza del Pueblo.

De su lado, el vocero de Bloque de Diputados del Partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, tanto por parte de los senadores de los representantes de la cámara baja existe “buen ánimo” para alcanzar la aprobación de la ley de Régimen Electoral.

“Hay ánimo y hay tiempo para que podamos aprobar primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados una ley de Régimen Electoral que cuente con el mayor consenso posible”, externó Fernández.

Próxima reunión

Los congresistas pautaron volver a reunirse el próximo martes 31 de enero a las 10:00 de la mañana con el interés de ajustarla bajo el consenso y que esta sea aprobada en la sesión del Senado al día siguiente (miércoles 1 de febrero).

Se recuerda que la legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo concluirá el próximo 15 de febrero, lo que significa habrá tiempo para que este proyecto de ley al igual que otros en agenda puedan ser conocido y aprobados.