Lo que contienen las 150 propuestas debatidas en el CES sobre Haití

En un encuentro realizado en el salón de reuniones del Consejo Económico y Social, de manera unánime y con claras muestras de satisfacción, ratificaron el documento los delegados del Presidente constitucional Luis Abinader, de los Expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y los representantes de la Comisión Ejecutiva del CES.

El valor de los acuerdos que recoge el informe, no reside únicamente en su contenido, sino en el método que los hizo posibles: un proceso deliberativo abierto, plural y técnicamente riguroso, donde prevaleció el espíritu de cooperación por encima de las diferencias.

Para la elaboración del informe final, el comité de redacción partió de los consensos, disensos y recomendaciones generales obtenidos en las mesas temáticas, que durante un mes de intenso trabajo abordaron de manera exhaustiva los desafíos que plantea la crisis de Haití para la República Dominicana.

Fruto del análisis y la reflexión realizada por los delegados, actores clave y expertos participantes en las mesas, que partieron de 6 ejes temáticos, se identificaron y recogieron 26 líneas de acción, y un total de 150 propuestas que resumen los acuerdos a los que se arribaron en esa etapa del proceso.

El Comité de Coordinación General considera ahora el modo en que el CES hará entrega y presentará el Informe Final con los resultados del Diálogo sobre la crisis haitiana, a quienes confiaron y lo convocaron como principal órgano de concertación, para concretar este histórico diálogo social institucionalizado.

Los miembros del Comité reconocieron que los acuerdos alcanzados que aspiran al bienestar común de los dos pueblos directamente involucrados, constituyen un compromiso moral de los dominicanos, esperando contar con el apoyo de la comunidad internacional y, en particular, del liderazgo del país vecino. 

Asimismo expresaron el sentimiento de que este ejercicio fortalecerá la confianza entre los actores políticos, económicos y sociales, demostrando una vez más que la concertación es un camino viable para construir consensos sobre temas estratégicos de interés nacional.

Fiel a su misión constitucional, en el marco de la celebración de su 20 aniversario, el Consejo Económico y Social renueva su compromiso con la construcción de consensos para el fortalecimiento permanente de la paz política y social de la República Dominicana.

En los próximos días, de manera oportuna, el CES dará a conocer cuándo y de qué manera hará entrega del Informe Final al Presidente de la República y a los Expresidentes.

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE CONCERTACIÓN

EJES TEMÁTICOSLÍNEAS DE ACCIÓNPROPUESTAS
MigraciónFortalecimiento del control fronterizo y lucha contra redes ilícitas9
Cooperación internacional y articulación de políticas migratorias5
Modernización institucional y transición productiva6
Gestión de servicios públicos, gobernanza local y monitoreo de políticas16
Comercio BilateralDesarrollo económico y transformación territorial6
Infraestructura física, logística y facilitación comercial5
Inclusión financiera, fomento productivo y complementariedad binacional4
Formación para el trabajo, institucionalidad y gobernanza binacional6
Desarrollo de Comunidades FronterizasInfraestructura y servicios para comunidades resilientes5
Educación, formación técnica y oportunidades para jóvenes5
Activación productiva y fortalecimiento del tejido económico local6
Gobernanza territorial, inclusión y cooperación para el desarrollo7
Seguridad NacionalDefensa y control soberano del territorio nacional7
Protección de infraestructuras críticas y respuesta ante amenazas híbridas5
Inteligencia estratégica, gestión de crisis y articulación interagencial7
Diplomacia de seguridad y proyección internacional5
Formalización comercial, desarrollo fronterizo y cohesión social6
Relaciones InternacionalesDiplomacia activa y multilateralismo estratégico7
Cooperación regional para la estabilidad y el desarrollo de Haití5
Fortalecimiento de capacidades diplomáticas e institucionales3
Innovación social y participación de la sociedad civil2
Asuntos LaboralesFortalecimiento de la institucionalidad laboral4
Registro, documentación y formalización de la fuerza laboral migrante2
Coordinación entre oferta y demanda de trabajo9
Reforma del régimen de sanciones y control4
Gobernanza migratoria para respaldar las políticas laborales4
TOTAL150
Digo