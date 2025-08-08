Lo que debes saber de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 están en marcha en Asunción, Paraguay. Los Juegos Panamericanos tendrán desde 9 hasta el 23 de agosto.

El evento cuenta con un total de 28 deportes y 42 disciplinas, en las cuales participarán más de 4 mil atletas de 41 países del continente, todos miembros de la Organización Deportiva Panamericana.

Además de las preseas, los ganadores de oro y algunos deportes en equipo específicos obtendrán plazas de clasificación directa para los Panamericanos Lima 2027. En total, se asignarán 218 plazas clasificatorias: 200 individuales y 18 colectivas.

Las medallas que se entregan fueron diseñadas con un vínculo cultural, inspiradas en la guarania, género musical paraguayo.

La ceremonia de inauguración está programada para el 9 de agosto en el Estadio La Nueva Olla.

Las competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se desarrollarán en diversas sedes, destacando el Parque Olímpico situado en Luque, el cual albergará 21 eventos, la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y otras ubicaciones como el Rakiura Resort, la Bahía y Costanera de Asunción, así como las subsedes en Encarnación y San Bernardin.

Países participantes