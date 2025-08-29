Lo que dijeron organizaciones sobre labor del diputado Jacobo Ramos

San Pedro de Macorís.- Sindicatos portuarios y de zonas francas, organizaciones femeninas, comunitarias y juntas de vecinos, mostraron satisfacción por el trabajo que realiza el diputado Jacobo Ramos, a favor de San Pedro de Macorís y del pueblo en general.

Benito Segura, del sindicato portuario, Petra Hernández de la Federación Unitaria de Mujeres Trabajadoras y Manuel Ureña, dirigente comunitario, coincidieron por separado en que Jacobo Ramos, ha demostrado con hechos que es un diputado que legisla a favor de su provincia y de toda la sociedad.

Ramos fue electo en las pasadas elecciones de mayo 2024 propuesto por el Partido Revolucionario Socialdemócrata y el Partido Revolucionario Moderno.



Citaron el proyecto de ley que establece un régimen especial y transitorio para facilitar el acceso a la pensión por vejez para los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, a quienes les falten de una a ciento cincuenta cotizaciones.

Asimismo, su iniciativa para liberar de impuestos las bonificaciones otorgadas a los empleados del sector privado y público; la que regula el trabajo doméstico remunerado; la que propone el cuerpo especializado de persecución del delito migratorio y la que busca instituir la superintendencia de juegos de azar.

Entre las resoluciones propuestas están la que solicita al presidente Luis Abinader instruir al Ministro de Hacienda y al director de la Autoridad Portuaria Dominicana, garantizar el cumplimiento del bono navideño para los trabajadores portuarios.

Es el autor del proyecto de resolución que promueve la igualdad de salarios mínimos de zonas francas y turismo con los trabajadores no sectorizados.

Jacobo Ramos propuso al gobierno la remoción e intervención integral del hospital Jaime Oliver Pino, un acueducto para la zona sur de la provincia y un mercado municipal.



Incluir en el Presupuesto General del Estado la creación de la ruta eco turística, medioambiental y educativa para aprovechar la confluencia de los ríos Higuamo y Soco, la ampliación y rehabilitación del tramo carretero San Pedro de Macorís-Consuelo.

Mejorar las vías de acceso de las comunidades de San José de Los Llanos, La Jengibre, Guayabal de Gautier y la construcción de tres centros para el tratamiento del cáncer en Azua, Santiago y San Pedro de Macorís.



Ramos también desarrolla un programa de asistencia social a favor de pobladores de su provincia.