Lo que dijo Alfredo Pacheco al ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, fue reelecto por un quinto periodo consecutivo como presidente de la Cámara de Diputados.

Pacheco expresó su agradecimiento con los miembros del Bufete Directivo por la confianza que ha tenido en el funcionario y aseguró que está dispuesto a trabajar para el avance legal de pueblo dominicano.

«Quiero agradecer profundamente en mi nombre y en el de los miembros de este Bufete Directivo, la confianza que han depositado en nosotros para presidir esta magna institución», declaró.

Pacheco también agradeció los partidos políticos con representación en la de Cámara de Diputados, quienes apoyaron la candidatura del diputado. Dichos partidos fueron:

Partido Cívico Renovador

Partido Liberal Reformista

Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano

Partido Revolucionario Dominicano

Partido Reformista Social Cristiano

Partido Dominicanos por el Cambio

Partido Alianza País

Partido de la Liberación Dominicana

Partido Fuerza del Pueblo

Partido Revolucionario Moderno

Pacheco liderará la Cámara de Diputados, junto a los funcionarios Dharuelly D’Aza, vicepresidenta de la Cámara, Emil Duran y Leyvi Bautista, quienes empeñaran el papel de secretarios del organismo.

«Gracias del alma a todos los votantes, con atención especial a los de mi circunscripción electoral, la número 2 del Distrito Nacional, sin cuyo favor no me hubiera sido posible representarlos en este hemiciclo», indicó.

Iniciativas aprobadas por la Cámara de Diputados

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones basadas en el nuevo Código Civil de la República Dominicana, el nuevo Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y la ley de aguas.

«Esta Cámara de Diputados está formada por legisladoras y legisladores de todos los partidos, con vitalidad y clara visión de futuro, comprometidos sin discusión con el desarrollo de nuestra nación y que dejan la piel trabajando en las diferentes comisiones y realizando su papel de representación y fiscalización como lo establece nuestra Constitución», señaló.

Conmoración de los Héroes de la Restauración

Para finalizar, Pacheco dedicó unas palabras para honrar la vida y legado de los Héroes de la Guerra de Restauración de 1865 y los reconoció como un ejemplo a seguir en la lucha de salvaguardar la soberanía dominicana.

«Ellos levantaron el estandarte de la libertad hasta conseguir en 1865 la soberanía nacional y el establecimiento de nuestra segunda república para honra y orgullo de lo que hoy somos. Honramos a nuestros patriotas restauradores quienes bajo el grito de Capotillo izaron la bandera nacional y guiados por Gregorio Luperón lucharon hasta alcanzar para siempre nuestra liberación»