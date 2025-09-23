Lo que dijo Aura Celeste Fernández al asumir la Gerencia General del CNSS

Lo que dijo Aura Celeste Fernández al asumir la Gerencia General del CNSS

La abogada Aura Celeste Fernández asumió este martes como la nueva Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), en cumplimiento del decreto 541-25, luego de que la entidad enviara una terna de candidatos al Poder Ejecutivo.

Durante la juramentación, Fernández sostuvo que desde la Gerencia General del CNSS trabajará con dedicación y apertura para garantizar que este sistema continúe ampliando su cobertura, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.

“Asumo esta función con la conciencia de que la Seguridad Social es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, y representa una columna vertebral en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria”, expresó.

De igual forma, la jurista agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, al ministro de Trabajo y presidente del CNSS, Eddy Olivares, así como a todos los miembros del Consejo por la confianza depositada en ella para ejercer una función de tan alta responsabilidad.

Leer más: Andeclip pide voz y voto en el Consejo de la Seguridad Social

Por su parte, Olivares resaltó las cualidades de Fernández, de quien destacó su ejemplar trayectoria como funcionaria pública, así como su capacidad y compromiso con la institucionalidad, que garantizan una fructífera gestión en la gerencia general de CNSS.

Recordó que el Consejo es la más alta instancia del Sistema de Seguridad Social, lo que hace necesario que funcione con una coordinación efectiva y armónica, lo cual confía plenamente que garantizará la nueva gerente general.

Además, reconoció el notable trabajo realizado por el anterior gerente general del CNSS y actual directol del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, a quien le augura el mayor de los éxitos. Asimismo, resaltó el gran trabajo realizado por la gerente general interina del CNSS, Marilyn Rodríguez.

Cabe destacar que en el acto también participaron miembros y funcionarios de ese organismo del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) e invitados especiales.

Seguir leyendo: Quién es Aura Celeste Fernández Rodríguez y cuáles son las funciones del CNSS

