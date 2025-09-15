Lo que dijo China sobre acuerdo con los «gringos» sobre TikTok

  • EFE
Lo que dijo China sobre acuerdo con los «gringos» sobre TikTok

TikTok (Fuente externa)

El viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, confirmó este lunes el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre TikTok, asegurando que es “de interés mutuo” y que se basa en la cooperación y el respeto entre las partes.

  “La razón por la que la parte china aceptó un consenso sobre TikTok es porque, en base a nuestra evaluación, llegamos a la conclusión de que dicho consenso es de interés mutuo”, dijo Li en una rueda de prensa durante su visita a Madrid.  

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció este lunes un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses.

Sin embargo, los representantes de la delegación china que viajó el fin de semana a Madrid para comenzar una cuarta ronda de conversaciones con los estadounidenses no dieron explicaciones sobre este punto del acuerdo durante la rueda de prensa.

El subdirector de la Administración Ciberespacial de China, Wang Jingtao, explicó que las delegaciones llegaron a un “consenso básico” sobre TikTok en lo relativo a “la operación encomendada de los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok y el negocio de seguridad cuántica, así como las revisiones de licencias de algoritmos y otros derechos de propiedad intelectual».  

Así, informó de que el Gobierno chino examinará “los asuntos relevantes” en esta materia, “como la exportación de tecnología y el uso autorizado de la propiedad intelectual” de TikTok, de acuerdo a la ley.   Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok, ByteDance, vendiera la filial de la red social en EE.UU., ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.  

El viceministro de Comercio chino añadió que las dos partes continuarán manteniendo consultas sobre los detalles del acuerdo y avanzó que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantendrán una llamada telefónica para debatir este asunto, algo a lo que ya se había referido Bessent en declaraciones a los medios en Madrid.

En lo relativo a las “fricciones” entre EE.UU. y China en el ámbito comercial, Li aseguró que la delegación china ha trasladado su “preocupación” por las sanciones a las empresas de su país a los negociadores estadounidenses durante esta ronda de consultas.

 Según denunció, EE.UU. “ha extendido demasiado” el concepto de seguridad nacional ampliando las listas de sanciones sobre las empresas chinas.


EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Lo que dijo China sobre acuerdo con los «gringos» sobre TikTok
Lo que dijo China sobre acuerdo con los «gringos» sobre TikTok
15 septiembre, 2025
Claves del pulso entre EE.UU. y China por TikTok, que encara su fin tras “marco de acuerdo»  
Claves del pulso entre EE.UU. y China por TikTok, que encara su fin tras “marco de acuerdo»  
15 septiembre, 2025
Video: EE.UU. ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos, dice Trump
Video: EE.UU. ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos, dice Trump
15 septiembre, 2025
Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda revisar vigencia del pasaporte antes de viajar
Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda revisar vigencia del pasaporte antes de viajar
15 septiembre, 2025
Estados Unidos logra un acuerdo con Pekín para que TikTok EE.UU este bajo su control
Estados Unidos logra un acuerdo con Pekín para que TikTok EE.UU este bajo su control
15 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo