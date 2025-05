Esto fue lo que le gritó Denzel Washington a un fotógrafo en Cannes según un experto en lectura de labios

El actor protagonizó una tensa escena durante la alfombra roja de la película “Highest 2 Lowest”

Denzel Washington vivió una noche agridulce en el Festival de Cine de Cannes 2025. Lo que comenzó con una fuerte confrontación con un fotógrafo terminó en aplausos y reconocimiento cuando recibió una inesperada Palma de Oro honoraria en la gala de estreno de Highest 2 Lowest, su más reciente película dirigida por Spike Lee.

El momento en la alfombra roja del Palais des Festivals fue captado por otros periodistas.

Washington, de 70 años, estaba interactuando con A$AP Rocky cuando, unos segundos después, se le vió reprendiendo a un fotógrafo. Este lo habría tocado varias veces para llamar su atención, lo que no fue grato para el actor de El justiciero.

Las imágenes difundidas en redes sociales retrataron a Denzel señalando con el dedo en alto y gritando, visiblemente enojado.

Según reveló el experto en lectura de labios Jeremy Freeman en declaraciones exclusivas al Daily Mail (20 de mayo de 2025), lo que Washington expresó al fotógrafo fue: “¡Oye, una vez más — detente! Déjame decirte — basta, basta — nunca me vuelvas a poner las manos encima”.

El fotógrafo se mostró desafiante y hasta bromeó mientras Washington le pedía que se detuviera (Captura de video)

Durante todo el intercambio, el hombre de prensa sostuvo una sonrisa en la cara a pesar del enfado del actor.

Freeman añadió que el fotógrafo dijo algo como: “No está permitido”, luego se rió y dijo sarcásticamente: “Sí, sí, sí”.

No obstante, el hombre volvió a tirar del brazo del actor una vez más para pedirle una foto. A este punto, Washington gritó: “¡Basta! ¡Basta! ¡En serio, basta!”, por la invasión de su espacio personal.

Este no es un hecho aislado en la relación del actor con fotógrafos y fanáticos. Si alguien cruza los límites, el veterano intérprete no tiene reparos en confrontarle.

Denzel viajó desde Nueva York durante su único día libre para estar presente en el estreno de «Highest 2 Lowest» (REUTERS/Benoit Tessier)

En octubre de 2024, Washington también protagonizó un tenso intercambio con cazadores de autógrafos en la ciudad de Nueva York, durante un evento en el Museo de Arte Moderno en honor a Samuel L. Jackson.

El actor atendió a algunos fanáticos, hasta que se vio rodeado por personas que gritaban su nombre para que firme sus artículos. Antes de ingresar al recinto, giró y reprendió a quienes estaban reclamando su atención.

“Dije que los vería cuando saliera, ¿qué parte de eso no entienden? Se trata de mostrar amor… ¡O no, o no! ¡Podemos hacerlo de otra forma… o no, podemos hacerlo de las dos formas!”, advirtió.

Un premio especial para Denzel en Cannes

El director Spike Lee sorprendió al actor entregándole una Palma de Oro honoraria en medio del aplauso del público (SAMEER AL-DOUMY/Pool via REUTERS)

Pese al mal comienzo, la noche de Washington en Cannes dio un giro cuando fue sorprendido con un reconocimiento a su trayectoria.

Antes de la proyección de Highest 2 Lowest, el director del festival, Thierry Frémaux, presentó un emotivo montaje con escenas de las películas más icónicas del actor, incluyendo Malcolm X, Mo’ Better Blues, Glory y Training Day. Luego, Spike Lee subió al escenario para entregarle una Palma de Oro honoraria.

“Este es mi hermano, aquí”, dijo Lee al entregarle el trofeo.

Según Variety, Washington, visiblemente conmovido, respondió: “¡Esto es una sorpresa total para mí!”.

El galardón fue especialmente simbólico, ya que esta fue la primera aparición de Washington en Cannes desde 1993, cuando asistió al estreno de Much Ado About Nothing.

Highest 2 Lowest es una adaptación moderna ambientada en Nueva York del clásico de Akira Kurosawa (Escena de «Highest 2 Lowest»)

El actor voló desde Nueva York durante su único día libre en medio de sus funciones de Otelo en Broadway, para asistir al evento junto a su compañero de reparto A$AP Rocky, quien interpreta a Yung Felon, un ambicioso rapero en la ficción.

Highest 2 Lowest, que se proyectó por primera vez en el festival, es una reinterpretación contemporánea del clásico japonésHigh and Low de Akira Kurosawa, estrenado en 1963.

La nueva versión, dirigida por Spike, está ambientada en la ciudad de Nueva York y convierte a Denzel en un poderoso magnate musical atrapado en una situación de vida o muerte por un secuestro.

El filme, que marca la quinta colaboración entre Lee y Washington, fue recibido con una ovación de pie de cinco minutos y medio. El estreno en cines de Estados Unidos está previsto para el 22 de agosto y su llegada a Apple TV+ será el 5 de septiembre.

