Lo que dijo Donald Trump sobre el actor Robert Redford

El presidente de EEUU, Donald Trump.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte del célebre actor estadounidense Robert Redford, a quien definió como «grande».

El mandatario conoció la noticia al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca, antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

Cuando un reportero le explicó que Redford, de 89 años, murió mientras dormía en su hogar, Trump respondió: «Bueno, supongo que es una buena forma de irse. Pero diré que Robert Redford fue genial. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor».

El mandatario republicano agregó que Redford hizo «siete u ocho películas geniales» y subrayó que hubo una época en la que era el actor «más popular».

Trump le dedicó estas palabras a pesar de que Redford fue crítico con el mandatario y durante su primer mandato tachó su gobierno de «dictatorial».

LEA: Adiós a Robert Redford: su vida más allá de la belleza y el cine clásico

Redford murió de madrugada mientras dormía en su domicilio a las a fueras de la localidad de Provo, en su residencia de las montañas, según informó en un comunicado su representante, la directora ejecutiva de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger.

Robert Redford

«Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos», afirmó Berger.

«Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad», añadió la vocera.

El intérprete, nacido en 1936 en Santa Mónica, en el estado de California, es una de las estrellas más reconocidas del cine estadounidense y tuvo un gigantesco impacto en Hollywood como actor, director y promotor de la escena del cine independiente con la creación de Festival de Sundance.

Ganó un premio Oscar en 1980 por la dirección de la película ‘Ordinary People’, que consiguió seis nominaciones, y fue candidato a la estatuilla en varias oportunidades.

EFE

