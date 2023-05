Con su estilo peculiar, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, abordó diversos temas que desde hacía años no se refería, en especial sobre el contexto del caso Baninter, Joaquín Balaguer, el camino político de su hija, la alcaldesa Carolina Mejía, la relación política entre Leonel Fernández y Danilo Medina, entre otros tópicos de interés nacional

Ante la pregunta sobre qué tipo de consejos políticos le ha dado a su hija Carolina, el expresidente reconoce que apenas la ha acompañado unas cuatro o tres veces a escenarios que tienen que ver con su cargo como alcaldesa, y dijo: ‘’ Yo no he querido hacerlo, porque ese es un escenario de ella, no mío, y yo no puedo ser egoísta, ella tiene su propio criterio, independencia e imagen’’.

Durante una entrevista realizada en el programa Alofoke Radio Show, el exmandatario adiciendo: ‘’Yo siempre he sabido que ha tenido suficiente experiencia y carisma, para llegar a donde ha llegado. Y yo que siempre he manejado los numero, es cierto, la valoración positiva sobre su ella, es real’’.

Mientras que, sobre la posibilidad de que Carolina se convierta en la primera mujer presidenta de RD, el político dijo: ‘’ Ojala, pero vamos a esperar’’.

Su momento más estresado como político

Comentó: ’’Ninguno, tú tienes que prepárate, pero mi experiencia en el Estado inició desde muy joven’’. Utilizando el ejemplo del campo (la agricultura), comenta que tuvo y tiene que lidiar con muchas personas, las complejidades del clima, pero, pese a las situaciones de temas como esos, siempre ha estado preparado mentalmente, porque son momentos a los que hay que lidiar o enfrentar. Pero, reconoce que el caso del banco Baninter fue una etapa muy difícil.

‘’Fue un robo mayúsculo, que había que asumir las responsabilidades que ameritaba el caso y le tocaba al presidente enfrentar. Ese caso fue duro, la deuda fue muy grande, y además, los efectos colaterales, de esa quiebra, que se le pego a quien estuviera en el medio, y se me pegó sin lugar a dudas’’.

Le consultó a Balaguer sobre el caso Baninter

Pese a que tenía unas cuatro décadas peleando con el expresidente Balaguer, para esa época ya tenía una buena relación, y procedió a consultarle al líder del partido Reformista sobre la crisis Baninter. Comentó: ‘’Balaguer era un viejo que sabía mucho, un genio de la política, y le pregunté, ¿En este caso, qué usted cree yo debería hacer? — a lo que él me dijo — ¡’Bueno, la verdad no es bueno opinar de algo que uno no tiene que meterse, pero, como usted tiene un lenguaje execrable, si usted toma una decisión para apretar ‘se jode’, y si no la toma también’. Por lo que mejía decidió enfrentar lo que ya la historia escribió hace ya dos décadas atrás.

A Hipólito no le va eso de dar charlas y seminarios como expresidente

‘’Mi enfoque es diferente. Siempre he estado involucrado en el campo, la política agraria y la producción de alimentos. No me interesa participar en estos tipos de trabajos (conferencias)’’.

Admite que tiene varias invitaciones internacionales, en Sudamérica, Europa (España) y Corea del Sur, pero a este último admite que no aceptó simplemente porque ese país está muy lejos (risa entre los presentes en el estudio). Además, ha ido mucho a países de Asia, y no se anima a sacrificar tanto tiempo en países tan lejos.

¿Cuál fue el mejor gobierno entre el de Medina o Fernández?

‘’Los dos fueron una ‘vaina’ (risas), pero eso lo va avaluar el tiempo (los aspectos financieros, corrupción y respeto). Lo que es bueno para ti, para muchos es malo y viceversa, pero el tiempo se encargará de esa respuesta’’.

Sobre los gobiernos más corruptos

‘’Aquí ha habido ladrones siempre, y muchos… pero, los últimos años nos hemos pasado de la raya, y cada día, van a aparecer más’’.

¿Abel o Leonel, quién tiene más esperanza de ser presidente?

Para Mejía, ninguno de los dos candidatos tienen la posibilidad de ser o volver a ser presidente de nuestro país. ‘’Ninguno de los dos, van a perder’’. En su respuesta comentó que la encuesta SISA se atrevía a dar a unos de ellos como ganadores en una de sus encuestas, insistiendo que no cree en la credibilidad de esa firma encuestadora.

Sobre la ruptura de Medina y Fernández

‘’Yo no sé qué pasó entre ellos, ni me importa. Ahora bien, en República Dominicana ha sido una constante, los pleitos entre políticos, y la historia dice, que desde hace muchos años siempre ha habido diferencias entre presidentes y expresidentes de los partidos, pero yo rompí con esa regla, conmigo esos conflictos nunca se darán, ni internamente, y mucho menos externamente’’.

Su impacto al conocer a Yasir Arafat y Fidel Castro

Los chicos de Alofoke Radio Show le preguntaron sobre los privilegios de ser presidente, a lo que, dijo: ‘’al principio, los privilegios suelen ser difícil de asimilar, pero luego uno se acostumbra’’. En esa misma línea, comentó conocer a presidentes de diferentes países es un tema especia, recordando cunado en un encentro de la ONU conoció al presidente palestino, Yasir Arafat; momento especial para el debido a que sus nietos tiene ascendencia palestina. Sobre Castro, recuerda el carisma del fallecido presidente, admitiendo que era inevitable sorprenderse con su presencia.

Sus pasatiempos favoritos

Como sabemos, Mejía es amante de la naturaleza y de los juegos de dominó, pero, comenta que antes no era un apasionado de la lectura, pero desde hace un tiempo, está sumergido en el mundo de la literatura, y es un apasionado de todo lo relacionado del baseball, comentando de manera jocosa que no ve película pornográfica (risas entre todos).

Cómo habría sido un gobierno de Hipólito con redes sociales?

Dijo: ‘’ Habría respeto absoluto’’. Pero reconoce que las injurias inmediatamente serian demandables, porque las mentiras o difamación nunca se pueden permitir.

Valoración sobre la gestión de Abinader

Considera que ha sido un gran gobierno pese a temas difíciles como la pandemia del Covid 19 y la guerra entre Ucrania y Rusia, los cuales han afectado a países como el nuestro. Trabajar 15 horas diarias. Aunque admite que hay falta de gerencia de algunos funcionarios (no mencionó nombres), ya que, no todos están capacitados para dirigir una institución con todo el contexto de lo que eso conlleva. Pero reconoce y sabe de la alta valoración que se tiene del presidente Luis Abinader.

Sobre la inseguridad ciudadana y la pena de muerte

El expresidente Mejía dice que la inseguridad es mundial, y cada vez más está en aumento, viéndose casos no comunes en países como China. Sobre la erradicación de la delincuencia e el salvador, sin quitarle méritos a Bukele dijo: ‘’ No hay tal erradicación, porque todos los delincuentes están vivos. Si fuera en Singapur por ejemplo esos delincuentes (en todos los sectores) no estarían vivos para contarlos. Hipólito dijo: ‘’soy enemigo de la pena de muerte, pero, para eso están las leyes’’.

Solo consume la bachata, nada de música urbana

No es amante de la música urbana. Sus grandes ídolos musicales son Romeo y Anthony Santos. Pero, pese a que es un alto consumidor de esa música y el bolero no es amante del alcohol, que suele ser una característica de los consumidores de ese tipo de música.

Sobre la pérdida de su esposa

Rosa y yo fuimos novios por 5 años y duramos 58 años casados. Ella se encargó de hacer una familia ejemplar, estudiosa y respetuosa. Le dio seguimiento permanentemente a sus hijos y nietos y eso casi no se da en este país’’.

Manifiesta que extraña todo de ella. Admite, que a veces en su cama, se mueve hacia el lado izquierdo, y reacciona con dolor al acordarse de que ella no está físicamente a su lado. Pero de igual manera trabaja para seguir hacia delante, porque aún tiene un alto compromiso con sus hijos y nietos, esperando poder estar en esta vida unos diez años más, si así Dios lo permite.