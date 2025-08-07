Lo que dijo Ito Bisonó sobre incidente que dejó un haitiano muerto y un soldado dominicano herido

Víctor (Ito) Bisonó Haza, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, lamentó este jueves el incidente que dejó un nacional haitiano fallecido y a un militar dominicano herido en las cercanías del muro fronterizo que construyen las autoridades dominicanas en la provincia de Independencia.

«Es un incidente lamentable», respondió el funcionario al ser preguntado sobre el tema por miembros de la prensa.

De igual modo, Ito Bisonó le expresó su respaldo a las acciones que ejecutan en la frontera dominico-haitiana el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) y el Ejército Nacional.

«Nosotros respaldamos totalmente el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas y todas las instituciones que la representan, de una manera firme y contundente», pronunció el ministro.

Sobre el hecho

De acuerdo con lo informado por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, el suceso ocurrió antes de la medianoche del martes e involucró a soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y a un grupo de haitianos que se encontraba en la referida zona.

El militar herido es el soldado raso Luis Ángel Ferreira Medina, quien está ingresado en un centro de salud, de acuerdo con la escueta información oficial. Pesqueira apuntó que la Policía Nacional está a la espera de un informe oficial a cargo de las Fuerzas Armadas.

República Dominicana levanta un muro o valla inteligente en una parte de la frontera con Haití, que se extiende por casi 400 kilómetros.

El municipio principal de la provincia Independencia es el de Jimaní, que comunica a Puerto Príncipe, pero el paso hacia territorio haitiano está desde hace meses cerrado ante la crisis de seguridad que prevalece en el país vecino.

Con información de EFE.