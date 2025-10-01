Lo que dijo Kenia sobre el despliegue de una fuerza antipandillas en Haití

  • EFE
Lo que dijo Kenia sobre el despliegue de una fuerza antipandillas en Haití

Nairobi.– El Gobierno de Kenia celebró este miércoles la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU del despliegue en Haití de una Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), al considerarlo un “avance positivo” hacia la construcción de un país “más pacífico y seguro».

La resolución, promovida por Estados Unidos y Panamá, sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada hasta ahora por Kenia, por este nuevo despliegue de la GSF.

La votación de la resolución, cuya implementación tiene carácter inmediato, se resolvió el martes con doce votos a favor, tres abstenciones -China, Rusia y Pakistán- y ninguno en contra.

El secretario principal (viceministro) keniano de Asuntos Exteriores, Korir Sing’Oei, detalló en un comunicado publicado en la red social X que la GSF estará integrada por 5.500 policías y militares y contará con el apoyo de una Oficina Técnica de la ONU, encargada de brindar respaldo logístico, movilizar recursos y coordinar las operaciones.

“La nueva misión tiene un mandato sólido que incluye operaciones antipandillas basadas en inteligencia para neutralizar, aislar y disuadir a estos grupos”, subrayó Sing’Oei, quien defendió que, tras liderar la MSS y ser consciente de sus dificultades, Kenia “da la bienvenida” a la transición al nuevo despliegue.

Haiti

Se prevé que la nueva misión siga contando con el apoyo de los efectivos policiales kenianos y de otros países centroamericanos y caribeños, a los que se espera que se sumen refuerzos.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023, a petición del Gobierno haitiano, el despliegue por un año prorrogable de la MSS, que se materializó en junio de 2024 -cuando llegó el primer contingente de la Policía keniana al país- y cuyo mandato concluía este jueves. Aunque la previsión inicial era de 2.500 efectivos, finalmente se desplegaron 970, en su mayoría kenianos.


Tras quince meses sobre el terreno, la misión no consiguió recuperar ningún territorio controlado por las bandas haitianas, pese a las numerosas operaciones contra sus líderes, cuyas acciones han provocado el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas. Durante la presencia de la fuerza multinacional, las pandillas ampliaron aún más su control en ciudades estratégicas como Artibonite y el departamento del Centro, totalmente bajo su dominio.

República Dominicana aplaude aprobación de la ONU de una fuerza de más de 5 mil efectivos contra bandas en Haití
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Lo que dijo Kenia sobre el despliegue de una fuerza antipandillas en Haití
Lo que dijo Kenia sobre el despliegue de una fuerza antipandillas en Haití
1 octubre, 2025
Luis Abinader: RD se siente orgullosa por aprobación de fuerza contra pandillas en para Haití
Luis Abinader: RD se siente orgullosa por aprobación de fuerza contra pandillas en para Haití
30 septiembre, 2025
República Dominicana aplaude aprobación de la ONU de una fuerza de más de 5 mil efectivos contra bandas en Haití
República Dominicana aplaude aprobación de la ONU de una fuerza de más de 5 mil efectivos contra bandas en Haití
30 septiembre, 2025
Debate en la ONU sobre Haití: qué podría pasar con el futuro de la misión
Debate en la ONU sobre Haití: qué podría pasar con el futuro de la misión
30 septiembre, 2025
La ONU se tambalea en medio de crisis global
La ONU se tambalea en medio de crisis global
30 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Fraude en Senasa

Fraude en Senasa

Objetivos del vivir

Objetivos del vivir

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Un gran primer año de Soto

Un gran primer año de Soto

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo