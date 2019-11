Lo que dijo Leonel Fernández sobre respaldo de Margarita Cedeño al voto electrónico de la JCE

El ex presidente Leonel Fernández consideró hoy que su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, tiene todo el derecho de respaldar el sistema de voto automatizado utilizado por la Junta Central Electoral (JCE), como lo hizo este en declaraciones de este miércoles.

“Yo pienso que tiene todo el derecho de tener esa posición y esa postura”, respondió Fernández al ser preguntado sobre la el apoyo de Cedeño al sistema de votación que él y su equipo rechaza, luego de que la JCE le diera la victoria electoral a su contrincante Gonzalo Castillo, en las primarias internas para elegir el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Mientras que sobre la decisión de la vicepresidenta de no seguir sus pasos y abandonar el PLD para integrarse a la nueva formación política La Fuerza del Pueblo, que él preside, dijo: “Usted sabe que la Constitución de la República establece equidad de género, y por consiguiente la mujer tiene el mismo derecho que el hombre a tomar decisiones”.

Ex también ex presidente del partido de gobierno habló en estos términos al participar en una reunión con el

Directorio Presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), donde “abordamos diversos temas y conocimos propuestas sobre el voto electoral de cara al próximo año”.

Margarita Cedeño expresó hoy que el voto automatizado es un paso de avance que se ha dado el país y que volver atrás sería muy complicado.

“Considero que volver atrás, a la boleta manual, sería muy complicado; de lo que sí estoy de acuerdo es que además del voto automatizado se pueda contar el 100 por ciento de las boletas y corroborar que se pueda dar un resultado igual”, manifestó.