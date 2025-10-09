Lo que dijo Luis Abinader de Donald Trump tras acuerdo de Israel-Hamás que trae paz a Gaza

Foto que muestra a Luis Abinader y Donald Trump. Fuente externa.

El presidente de la República, Luis Abinader, celebró este jueves el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, al que calificó como “un paso crucial hacia la convivencia en el Medio Oriente”.

El mandatario también aprovechó para felicitar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el papel que desempeñó en las negociaciones.

Felicitamos el liderazgo del presidente Donald Trump, así como los esfuerzos de los Gobiernos de Qatar y Egipto, cuya mediación abre una esperanza para millones de personas”, escribió Abinader en su cuenta de X (antiguo Twitter).

El acuerdo, anunciado este miércoles, es resultado del plan de paz para Gaza que Trump presentó el pasado 29 de septiembre en la Casa Blanca. La primera fase incluye nueve días de negociaciones y presiones diplomáticas, con una mediación encabezada por Estados Unidos, Qatar y Egipto.

De acuerdo con la agencia EFE, Gaza amaneció este jueves con la noticia del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, lo que provocó pequeñas celebraciones entre la población, especialmente en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, donde decenas de niños salieron a cantar y bailar la noticia.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

