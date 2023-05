Lo que dijo Yván Lorenzo sobre posible alianza PLD-FP

Una de las batallas electorales que ha generado más opiniones encontradas de los últimos 20 años es la de se desarrollará en febrero del 2024, sobre la cual ya se debate respecto a las posibles alianzas de algunos partidos opositores con el propósito de sacar del poder al oficialista que lidera el presidente Luis Abinader.

Y precisamente fue una de las preguntas que durante una entrevista respondió el vocero en el Senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, quien no descartó que dicha organización política se una con partido Fuerza del Pueblo, cuyo líder es el expresidente Leonel Fernández.

«No tenemos prisa para alianza. El Partido de la Liberación Dominicana es el de mayor concertación. La vamos a evaluar en la reunión del Comité Político. Todo es posible. Ahora, no está comprometido con ninguna alianza el éxito de Abel Martínez. Él va a ganar con alianza o sin alianza», aseguró el senador de Elías Piña.

Lorenzo cuestionó las más recientes encuestas, cuyos resultados dan a Abinader con más de un 52 %, seguido de Leonel Fernández y el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, que quedó en tercer lugar.

En ese sentido, consideró que Abinader y Martínez están «virtualmente» empatados. «La candidatura de Luis viene en caída libre. No han podido detener el desprestigio de su popularidad», dijo.

«Un narcopartido»

A juicio del senador peledeísta por la provincia Elías Piña, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) «es un narcopartido», debido a la lista de diputados de esa organización que han sido investigados por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

«(El PRM) tiene más de cinco diputados que están vinculados al narcotráfico, entre otros funcionarios, como el que era director que está encartado en el caso Falcón», dijo Lorenzo durante una entrevista en el periódico Hoy

«Hay que hacer un esfuerzo para que eso no vuelva repetirse en la República Dominicana, pero primero tiene que haber consecuencias con el PRM», añadió el congresista, que también es vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara Alta.

Sin embargo, el legislador fronterizo acotó que respeta la presunción de inocencia sobre los diputados que han sido señalados de negociar con sustancias prohibidas. «Ahora, el Senado, ante cualquier juicio político, tiene una función jurisdiccional: jueces. Yo no opino hasta que no me apoderen con un expediente. La Cámara de Diputados tiene que apoderar al Senado y nosotros haremos todas las diligencias procesales que sean necesarias», concluyó.