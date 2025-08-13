Lo que discutieron el ministro de Hacienda y el CONEP durante el encuentro de hoy

Lo que discutieron el ministro de Hacienda y el CONEP durante el encuentro de hoy

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo este miércoles un encuentro con la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), orientado a fortalecer el diálogo y la cooperación entre el sector público y privado para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico del país.

Durante la reunión, se abordaron temas vinculados a las finanzas públicas y el desempeño de la economía nacional, en un ambiente que procura identificar puntos de convergencia y propuestas concretas para fomentar la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible.

“La solidez de las finanzas públicas y el desarrollo económico requieren de un trabajo conjunto. Escuchar y trabajar de la mano con el sector empresarial es clave para construir soluciones que beneficien a toda la sociedad”, afirmó Díaz.

El ministro destacó que el Gobierno mantiene un canal de diálogo abierto con todos los sectores productivos, convencido de que la colaboración y la transparencia son esenciales para alcanzar las metas de desarrollo.

En tanto que Celso J. Marranzini, presidente del CONEP, destacó el compromiso del sector privado con el desarrollo del país. “Nuestro objetivo es impulsar inversiones, generar empleos formales de calidad y elevar la competitividad de la República Dominicana, siempre en beneficio de todos los dominicanos”, afirmó.

El presidente del gremio empresarial subrayó que, para lograrlo, es esencial contar con políticas que generen confianza y favorezcan el clima de negocio.  En ese sentido, los directivos del CONEP valoraron la apertura del ministro Díaz para escuchar las inquietudes del sector privado, el cual reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con las autoridades.

Agenda de encuentros

Esta reunión forma parte de una amplia agenda de acercamientos con distintos gremios y organizaciones empresariales que ha sostenido el ministro.

En los últimos días, el funcionario se ha reunido con líderes del empresariado nacional, con la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y con la Federación Dominicana de Comerciantes, así como con representantes del sector mipymes junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó.

Con estas acciones, el Ministerio de Hacienda y Economía reafirma su compromiso con una gestión participativa, orientada a consensos y basada en un diálogo permanente con los actores clave de la economía.

