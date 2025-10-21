Nueva York. Los votantes neoyorkinos, entre ellos más de 300 mil dominicanos, deben conocer fechas claves antes del 4 de noviembre cuando se efectuarán las elecciones para elegir el Alcalde, Contralor, Defensor del Pueblo, Juez de la Corte Suprema de Justicia, Primer Distrito Judicial, Fiscal de Manhattan, los Presidentes de Condados y Concejales.

Los centros de votación estarán abiertos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y existen varias opciones para emitir el voto, incluyendo el voto anticipado y el voto por correo.

Último día para registrarse para votar y solicitar el voto en línea o por correo será el próximo día 25. Último día para solicitar el voto en persona será 3 de noviembre. Votación anticipada, del 25 de octubre al 2 de noviembre.

Cómo registrarse para votar, existen tres maneras. En línea: Si tienes una identificación válida del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del Estado, puedes registrarte en línea a través de su portal oficial.

Por correo: También puedes descargar la solicitud de registro, completarla, firmarla y enviarla por correo a: Junta Electoral, 32 Broadway, 7.º piso, NY NY 10004. El formulario debe llegar a la Junta Electoral al menos 10 días antes de las elecciones en las que desees votar.

Además, los formularios están disponibles en bibliotecas, oficinas de correos y agencias gubernamentales de la ciudad.

También puedes solicitar uno llamando al 1-866-868-3692} o enviando un correo electrónico a vote@boe.nyc.ny.us, incluyendo su dirección postal.

En NYC hay 4,741,026 votantes activos, y de esa cantidad en Manhattan hay 985,915; en El Bronx la suma de 721,589; en Queens la suma de 1,238,303; en Brooklyn 1,482,487; y en Staten Island 310,732.