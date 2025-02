Lo que habló el presidente Luis Abinader con Deligne Ascención, antes de removerlo de Obras Públicas

Este lunes el ministro en funciones de Obras Públicas y Telecomunicaciones, Deligne Ascención, rompió el silencio tras ser removido del presidente de la República, Luis Abinader, de sus funciones.

Dijo que antes de ser sustituido por el ingeniero Eduardo Estrella del cargo, ya el mandatario se lo había informado.

«Es una función en la que llevo cuatro años y medio, creo que he sido de los incumbentes que más ha durado en esa posición, con el presidente mantengo una conversación continua, y este fue un tema que ya lo habíamos conversado con anterioridad y no me sorprendió», sostuvo en el programa El Sol de la Mañana del grupo RCC Media.

«El presidente tiene la delicadeza de informar sobre esos cambios, no es su costumbre que se enteren por los medios», añadió.

En cuanto a los rumores que se desataron previo a ser cancelado de Obras Públicas, sobre su renuncia, negó su abandono a la posición.

«Yo nunca he renunciado y nunca había pensado en renunciar, además respeto el derecho que tiene el presidente de hacer los cambios y movimientos que el estime de lugar, eso es una facultad para la que el pueblo dominicano lo eligió» indicó Ascención.