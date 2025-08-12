Lo que hace el Gobierno para asistir a personas deambulantes con problemas de salud mental

El ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah Lajam, aseguró que se encuentran en el proceso de licitación para la habilitación de dos nuevos centros de atención psicosocial, similares al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini (antiguo 28), destinados a asistir a personas en situación de calle y con problemas de salud mental.

«Estamos en la licitación de dos nuevos centros, parecidos al centro psicosocial que está allá, para ayudar a las personas que están deambulando. Uno va a ser en Moca y otro va a ser en Azua; se está trabajando en esas dos áreas importantes», afirmó Atallah Lajam.

Destacó que también trabajan en aumentar los centros de crisis e intervención a través del Servicio Nacional de Salud. «Ahora, justamente, estamos implementando un programa en el cual queremos incorporar psicólogos en las emergencias. Tenemos un plan piloto», comunicó el funcionario.

«En unas cinco emergencias vamos a incorporar unos cuantos psicólogos y hacer un formulario de triaje para detectar problemas escondidos, inclusive también, a través del departamento de trabajo del Ministerio de Trabajo, un formulario laboral también para poder detectar enfermedad mental escondida y así poder trabajar en un diseño de políticas y establecer planes marcados», detalló.

Víctor Atallah adelantó que, «la semana que viene», tendrán disponibles los resultados de un análisis sobre la situación mental del país, lo que permitirá establecer políticas públicas más enfocadas y dirigidas a áreas específicas.

«Ese análisis de situación mental del país, que nosotros vamos a tener la semana próxima en el ministerio (de Salud), nos va a permitir establecer políticas públicas muy encaminadas y dirigidas a puntos específicos, no solamente en acciones médicas, sino también en acciones locales y geolocales en diferentes puntos del país», declaró el galeno.

La salud mental, un reto mundial

De igual modo, el ministro manifestó que la salud mental se ha convertido en un reto mundial y subrayó que la pandemia del COVID-19 aceleró significativamente la aparición de trastornos como la ansiedad, depresión, aislamiento, entre otros.

«No hay dudas, que la salud mental se ha convertido en un reto mundial, y un challenge, un reto enorme. La pandemia aceleró de manera marcada el efecto de ansiedad, depresión, aislamiento y muchas cosas más. Además de todo lo de este mundo que vivimos hiperconectado, en el cual todo el mundo está en comunicación constante, hay una demanda excesiva y comparación. Pero lo importante es que estamos estableciendo un patrón de acción importante en la salud mental», pronunció.

Las declaraciones de Víctor Atallah fueron ofrecidas en LA Semanal con la Prensa, donde también el presidente Luis Abinader mostró los indicadores más importantes en diferentes áreas del Gobierno durante los cinco años de gestión.

