Lo que hace el Gobierno para superar el déficit de energía tras la salida de Punta Catalina II

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) informó que trabaja para superar el déficit de energía derivado de la salida de la unidad generadora Punta Catalina II por un inconveniente técnico.

Este evento ha provocado la interrupción de varios circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad. Ante esto, un equipo técnico labora de manera continua para resolver el imprevisto en el menor tiempo posible.

La entidad que agrupa a Edesur, Edenorte y Edeeste presentó disculpas por las molestias ocasionadas debido a esta situación fortuita y agradeció la comprensión de la población.

Punta Catalina
Central Punta Catalina

El CUED señaló que el país avanza, con el respaldo del Gobierno, en la incorporación de nueva generación eléctrica, con la entrada este año de plantas que sumarán más de 589 MW, lo que reforzará la redundancia del sistema.

Con este respaldo, los incidentes e imprevistos —comunes en todo sistema eléctrico— podrán ser superados con mayor rapidez.

Para el 2027 se prevé la adición de 400 MW con la entrada de la generadora San Felipe I y, en 2028, otros 800 MW con la planta de Manzanillo.

Asimismo, se trabaja en el diseño de nuevos proyectos, siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader, con el objetivo de contar con un sistema de generación robusto que evite estrecheces energéticas.

Unidad 2 de Punta Catalina: ¿Por qué no está funcionando?
A P

A P

