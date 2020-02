Lo que hará Ramfis Domínguez Trujillo tras la JCE rechazar su candidatura presidencial

Ramfis Domínguez Trujillo consideró hoy como “arbitraria y política” la decisión del pleno de la Junta Central Electeral ( JCE) de rechazar su candidatura presidencia por el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC).

“Antes de incursionar en este proyecto político, nosotros consultamos una gama de abogados para ver nuestra posición ante la Constitución. Todos los abogados consultados favorecieron la legitimidad de esta candidatura. Cuando decidimos entregar formalmente a la Junta Central Electoral le pedimos a algunos de estos abogados que nos dieran esas opiniones por escrito, las cuales fueron remitidas al organismo electoral”, indicó.

Manifestó que “empezamos con todo el entusiasmo y plenamente convencidos de que a la República Dominicana le hacía falta una nueva generación política. Después de la decisión arbitraria y una decisión política que se dio ayer, hoy estamos más convenidos aún de que hace falta impulsar una nueva generación política en la República Dominicana”.

“La decisión vergonzosa de la Junta Central Electoral demuestra un afán desmedido por censurar la voz del pueblo dominicano; vemos un afán por conculcar el derecho de los dominicanos de elegir y ser elegido, a cambio de declararse incompetente. Simple y sencillamente tomaron una decisión arbitraria, porque a ningún candidato presidencial le han impuesto la exigencia de demostrar su renuncia a una nacionalidad o demostrar que tiene 10 años viviendo en el país”, dijo.

“Sin embargo, aunque no es parte de los requisitos para una candidatura, rechazaron diciendo que no habíamos entregado ninguna de las dos cosas. Lo que tenían que haber hecho es simplemente devolver ese expediente al Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC) y decir: necesitamos que ustedes vuelvan a someter pero no fue así, porque fue una decisión enteramente política, motivada por el poder del Estado, por temor a la fuerza que tiene esta candidatura”, señaló.

También precisó que no se doblegará, ya que hará todo lo que sea necesario para seguir hacia delante, “porque este es un proyecto de Dios y del pueblo dominicano”.

“Este proyecto no se para hoy, este es el nuevo amanecer y seguiremos luchando para hacer respetar nuestro derecho y la voluntad de todo un pueblo que exige una transformación de la República Dominicana. A nosotros no nos van a callar ni vamos a permitir que nos conviertan en víctimas, porque suficientes víctimas hemos visto en los últimos años, sobre todo el pueblo dominicano que ha sido víctima de las maquinaciones de un desgobierno que ya tiene 4 procesos electorales enquistados en el poder. Una dictadura de pacotilla que está acabando con el pueblo dominicano”, aseguró.