La comunicadora Zoila Luna se refirió a la decisión de presentadora de Univisión, Francisca, quien se cortó el pelo durante una transmisión en vivo en el programa Despierta América luego de años tratando de lucirlo sedoso y lacio.

Luna entiende que lo que hizo la presentadora dominicana la expone. «Yo como terapeuta (familiar) eso no lo hubiera hecho público».

Sin embargo, la comunicadora cree que Francisca vive un proceso en su vida pero con lo que hizo en televisión internacional «la vulneraliza demasiado, ese interior».

«Pero eso es desde donde lo diría yo. Pero me imagino que es una decisión que ella debe haber tomado, si tiene algún terapeuta trabajando con ella pues me imagino que debe haber tomado esa decisión en conjunto», precisó Luna durante su programa Sólo para Mujeres, que se transmite por Zol 106.5 FM.

Se recuerda que cuando Francisca se cortó el pelo, dijo: «Hoy me libero y quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo, le quiero pedir perdón por llamarla fea», dijo.

Narró que desde pequeña, cuando vivía en República Dominicana, recibió todo tipo de burlas por tener ‘el pelo malo’ (el cabello rizado).

Uno de mis mas grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo‘”, contó.

“Después de que nace Gennaro me di cuenta que la belleza va más allá de tantas cosas, y el día de hoy yo quiero hacer las pases con esa niña, y decirle a esa niña que es hermosa, que es perfecta… Hacer las pases con mi cabello que le he hecho de todo, mientras más estirado, más estirado esté más bella me siento. Hoy me libero y quiero conocer a la Francisca que Dios mandó a este mundo, le quiero pedir perdón por llamarla fea, y pensar que nadie que se pareciera a esa niña podría lograr algo asombroso”, explicó.