La condena de dos años de prisión suspendida impuesta a Wander Samuel Franco Aybar por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata —tras ser hallado culpable de abuso psicológico y sexual contra una adolescente— lo deja automáticamente fuera de su equipo, los Tampa Bay Rays, y de las Grandes Ligas.

Así lo aseguró el cronista deportivo y scout Juan Mercado, quien explicó que, tras la sentencia dictada este jueves por los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, al campocorto dominicano se le hará muy difícil obtener la visa de trabajo que necesita para reintegrarse a su equipo en los Estados Unidos.

«Ya si no tiene la visa, automáticamente está fuera. ¿Qué hará el equipo, que ahora mismo lo tiene en lista restringida? Anular el contrato. Ya automáticamente la carrera de Franco, ahí mismo terminó. Estados Unidos es muy complejo, el caso de que ya tú eres culpable de abuso sexual a una infantil, inmediatamente te saca de contexto y no hay forma de que tú puedas revertir eso. Es decir, ya no hay forma de reintegrarse a su trabajo», expresó Mercado.

El experto manifestó que las políticas de Grandes Ligas también son estrictas en ese sentido, y puso como ejemplo el caso de Trevor Bauer, exlanzador de los Diablos Rojos del México, quien fue demandado por agresión sexual contra una mujer.

«En el caso de Wander había una investigación abierta; es decir, que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en la justicia dominicana. Aunque Wander hubiera salido libre pura y simple, Grandes Ligas lo iba a sancionar, porque ellos hicieron su investigación y, de acuerdo con los resultados, que posiblemente lo den a conocer en estos días, entonces lo de Wander ya es un caso perdido, lamentablemente», pronunció.

Juan Mercado, Cronista deportivo y scout

Un caso digno de estudio

Juan Mercado comentó que en 2019, cuando se desempeñaba como gerente general de Los Gigantes del Cibao, tuvo la oportunidad de trabajar con Wander Franco. Además, agregó que su caso es digno de estudio desde el punto de vista psicológico.

«Yo tuve la oportunidad de trabajar con Wander durante el año 2019, nos la pasamos juntos, porque para esa oportunidad yo trabajaba para Los Gigantes del Cibao, era gerente general del equipo, tenía que trabajar con él para conocerlo, y fue mi primera selección para el Draft«, dijo.

Continuó: «Ese joven es un caso digno de estudio, en cuanto a nivel psicológico. A Wander se le juntó todo, fue todo muy rápido, desde los 12 años, Wander es uno de los mejores prospectos del béisbol, … ya a los 12 años, Wander tenía un contrato de 3.5 millones de dólares; a los 19 años, Wander era el mejor prospecto del béisbol; a los 20 años estaba en una postemporada; a los 22 estaba en Juego de Estrellas; es decir, todo se le fue de las manos, y cuando tú tienes todo tan rápido, pasas de lo sublime a lo ridículo de un día para otro. Sí, él se autodestruyó, lamentablemente».

Las declaraciones del cronista deportivo fueron ofrecidas este viernes durante una participación en el programa televisivo «El Día», que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

