Lo que piensa hacer Europa ante los aranceles de Trump

Gonzalo Cañete: Hay compañías que están cotizadas en bolsa ahora mismo y que están viendo que se sienten entre la espada y la pared. Tenemos, por ejemplo, tarifas aplicadas a Europa.

Europa puede responder a los aranceles con más tarifas en el caso, por ejemplo, del presidente francés Emmanuel Macron, sugiriendo que desinviertan en Estados Unidos las compañías que ya están invirtiendo en Estados Unidos o que han anunciado que van a invertir en Estados Unidos para evitar los aranceles, ahora se encuentran entre la espada y la pared.

Obedecen a la agenda política de su gobierno u obedecen a sus instintos corporativos, que son evitar aranceles, mantener su mercado dentro de Estados Unidos y seguir invirtiendo o desplazándose a Estados Unidos.

Tenemos el caso, por ejemplo, de Siemens, que anunció hace ya tiempo que iniciaría producción en Iowa, en Estados Unidos, por bajos costes energéticos comparados con los de Alemania. Es decir, las compañías ahora están cayendo porque van a tener que desembolsar dinero, empezar a invertir dentro de Estados Unidos o asumir que han perdido un mercado que es el mercado estadounidense.

Si no se puede vender en Estados Unidos o si sus productos se van a vender más caros y por lo tanto van a caer sus ventas, evidentemente va a afectar a sus resultados corporativos y por lo tanto el mercado ante este tipo de situaciones vende por cuestiones fundamentales, pero también vende por el miedo que esto genera. Y la incertidumbre no se metaboliza bien en las bolsas.

RFI: ¿Cree que se van a poder negociar los aranceles?

Gonzalo Cañete: Seguramente va a haber una negociación sencillamente porque no hay otra opción, no hay otra vía. La dependencia europea de Estados Unidos es total. Tenemos un déficit comercial muy fuerte con Estados Unidos. Alemania especialmente, no puede permitirse esto. Alemania está muy débil económicamente y por lo tanto tiene que llegar a un punto en el que pueda mantener su mercado dentro de Estados Unidos y sus exportaciones. Significaría un jaque mate para la economía europea no negociar ahora mismo.

Del año 2018 a 2019, durante la antigua legislación de Donald Trump vimos un escenario muy similar. En ese caso fue con China también sobre aranceles. Y China respondía con otros aranceles y EE.UU. subía la apuesta y aumentaba más los aranceles. Hasta que China llegó a un acuerdo con Estados Unidos y negociaron la compra de productos agrícolas. ¿Es rentable invertir en producción, en industria en Estados Unidos, con los costes actuales? No, pero si frente a eso, la otra alternativa es entrar en una recesión global y que no puedan exportar sus productos o que caigan sus ventas, muchas industrias se van a plantear negociar porque es lo que interesa.

Macron puede decir lo que quiera, por ejemplo, sobre desinvertir en Estados Unidos, pero tendremos grupos de inversión y grupos de industria franceses que dirán que tenemos que tener el mercado estadounidense, porque si lo perdemos tardaríamos años en recuperar un foco de consumo similar al de Estados Unidos.

RFI: ¿Habrá acuerdos para evitar aranceles?

Gonzalo Cañete: Yo creo que sí, que habrá acuerdos y, de hecho, respondiendo a cómo podrá evolucionar el tema, incluso en las bolsas, la característica es siempre la misma. Cuando vemos un shock de este tipo, las bolsas caen, pero caen más allá de lo que se podría esperar.

Desde luego, la caída que estamos viendo desde la semana pasada no se debe a números en particular. Se debe básicamente a las expectativas que crea esto de un desplome del comercio mundial, etcétera, etcétera. Pero ni es tan malo como pueda estar siendo reflejado en la bolsa con los datos actuales. Creo que lo que habrá será una posible escalada de esto, como ya hemos visto por parte de China. Es decir, que se anuncie por ejemplo en Europa medidas contra medidas arancelarias de Estados Unidos.

Probablemente haya dos o tres rounds de este combate en el que Donald Trump aumente la apuesta, diga que va a poner aún más duros los aranceles, se traumatice aún más todo hasta que de repente se llegue a algún tipo de entendimiento o de acuerdo y entonces veamos un rebote alcista agresivo en las bolsas. Pero hasta que eso ocurra, probablemente vamos a ver un toma y daca en este combate de boxeo entre Estados Unidos y el resto del mundo.