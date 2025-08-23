¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

En República Dominicana aún persiste la costumbre de guardar dinero “debajo del colchón” como símbolo de seguridad.

Sin embargo, para Brian Paniagua, gerente general del Banco LAFISE -institución que celebra 40 años en la región y 12 en el país- esa práctica limita el crecimiento financiero de las personas.

El banco impulsa el crecimiento

Brian Paniagua, gerente de LAFISE. Foto/HOY/Eliezer Tapia.

“En los países más avanzado la gente llega a tener mejor calidad de vida por el crédito, por los préstamos. Una persona en Estados Unidos, ejemplo, que tiene dos carros parqueados ahí, esos dos carros tienen financiamiento, y para obtener eso, necesitan experiencia de crédito, experiencia de una cuenta corriente, de flujo de dinero que los tiene una institución financiera, para eso necesita depositar el dinero en un banco”, explicó Paniagua en una entrevista para el periódico HOY.

Agregó que esta relación financiera permite que los clientes puedan generar historial, recibir una tarjeta de crédito y acceder a préstamos personales. “Cuando ya necesitas dinero para tu primer apartamento o necesitas para un primer carro, ahí vas avanzando y obteniendo eso. Si lo tienes guardado en el colchón no vas a lograr eso”.

Para el gerente de LAFISE, “es muy ventajoso para ellos, porque eso crea una experiencia de crédito y eso mejora la calidad de vida”. Y lo resume con una premisa clara: “El propósito de un banco no es simplemente prestar dinero o dar una tarjeta de crédito, es ayudar a la persona a mejorar su calidad de vida”.

Trato humano

Un banco que combina trato humano y tecnología. Foto/Istock

Aunque la digitalización es clave en la banca moderna, Paniagua subraya que LAFISE busca mantener siempre un trato humano. “Aunque implementamos tecnologías excelentes y grandes productos, al mismo tiempo tenemos esa presencia ahí, de tomar el teléfono, de atender”, destacó.

Con experiencia en procesos pioneros, recordó que participó en la creación de T-Pago hace más de 14 años. “Lo que yo aprendí es que todas esas tecnologías son muy buenas, se necesitan, pero no siempre con la rapidez que tú entiendes, la gente la adopta, sino hay un proceso de adopción grandísimo”.

En ese sentido, afirmó: “No puedes pretender que vas a resolver todo de manera digital, tienes que tener esa presencia (humana). En el caso nuestro, siempre buscamos tecnologías, canales más rápidos, más fáciles de tú hacer la transacción”.

Expansión de empresas

Otra de las ventajas que distingue al grupo es su presencia internacional en 11 países, lo que les permite acompañar a empresas dominicanas que deseen llevar sus productos y servicios al exterior.

“Podemos ayudar a las empresas dominicanas que quieren exportar sus servicios y sus productos afuera, acompañarlos a hacerlo, porque ya conocemos la región de Centroamérica, tenemos bancos ahí”, explicó Paniagua.

Brian Paniagua, gerente de LAFISE. Foto/HOY/Eliezer Tapia.

Aunque muchas empresas locales han tenido éxito en la isla, subrayó que “hay oportunidades afuera. Hay algunas que ya han tomado esas oportunidades y han expandido”.

En ese proceso, LAFISE no solo brinda servicios financieros, sino que asesora e introduce a sus clientes con actores clave en otros países. “Hoy en día el mundo se ha convertido en alianzas, muchas de las compañías quieren ver cómo pueden contribuir y colaborar juntas para que el negocio sea más exitoso”, puntualizó.

Innovaciones y tecnología

Entre las innovaciones más recientes, LAFISE destaca el servicio de transferencias regionales a través de su banca digital “bancanet”, la próxima puesta en marcha de una aplicación dirigida a jóvenes, así como una red de agentes bancarios y cajeros automáticos multiusos. Estos últimos permitirán no solo retirar dinero, sino también pagar facturas, hacer depósitos y realizar otras transacciones.

Actualmente, el banco ofrece procesos totalmente digitales para solicitar préstamos, tarjetas de crédito y abrir cuentas. Una de sus apuestas más llamativas es la cuenta digital con un 7% de interés en pesos y dólares, además de una tarjeta de débito con 2% de cashback en compras online. Asimismo, disponen de una tarjeta de crédito clásica con 10% de cashback en diez comercios seleccionados, también gestionada de manera digital.

Productos estrellas

Como banco múltiple, LAFISE ofrece el portafolio completo de productos financieros: cuentas corrientes, de ahorro, certificados financieros, préstamos y tarjetas de crédito. Pero se distingue por dar intereses en cuentas corrientes, un beneficio poco común en el mercado.

“Es interesante porque hoy en día todo el mundo quiere ver cómo le genera más su dinero, si aparte de eso puedes tener unos intereses adicionales que te van a pagar por ese dinero que estas dejando ahí, se te hace más atractivo y ahí estas ganando”, destacó Paniagua. Este servicio, que estaba dirigido solo a empresas, será extendido próximamente a clientes individuales.

Otro de sus productos estrella es Paganet, una línea de crédito aprobada digitalmente que permite a las empresas realizar pagos a suplidores locales o internacionales desde “bancanet”, sin importar la hora o el día. Con esto, se elimina la necesidad de llamadas o visitas presenciales a la entidad.

Banca con propósito

Brian Paniagua, gerente de LAFISE. Foto/HOY/Eliezer Tapia.

“Parte de nosotros como banco es asesorar, no es solamente brindarle servicios y decirles qué tecnologías tenemos, qué productos tenemos. Es, si quieres salir afuera, si quieres exportar, te podemos acompañar e introducirte también con clientes nuestros que están en esos países”, concluyó Paniagua.

