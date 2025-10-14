Lo que se habla del escándalo: Emmanuel Clase y Luis Ortiz quedan fuera de la pelota

Tras perderse la segunda mitad de la temporada de la MLB en medio de supuestas investigaciones por apuestas, los lanzadores de los Cleveland Guardians, Luis Ortiz y Emmanuel Clase, han sido vetados de jugar béisbol invernal en su natal República Dominicana.

Enrique Rojas, de ESPN, informó el lunes que la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) rechazó la inscripción de ambos jugadores para jugar con el club Estrellas. Según el informe, la MLB no les prohíbe jugar béisbol invernal, y la decisión se tomó independientemente de las acciones de la MLB con respecto a los jugadores.

La MLB suspendió a Ortiz el 3 de julio en medio de una investigación.

Posteriormente, la MLB suspendió a Clase por motivos no disciplinarios el 28 de julio. Los Guardianes anunciaron ambas decisiones, pero no dieron más detalles sobre el motivo de la suspensión.

Los detalles de la investigación sobre Clase no están claros, pero su suspensión también está vinculada, según se informa, a las apuestas y se anunció después de que la investigación sobre Ortiz ya estuviera en marcha.

Ortiz fue titular en 16 partidos en su primera temporada con los Guardianes este verano antes de su suspensión. Clase, tres veces All-Star con los Guardianes, estaba en medio de otra temporada destacada como cerrador de Cleveland.

Ahora ninguno lo hará. Y su futuro en el béisbol sigue siendo incierto, ya que la MLB aún no ha anunciado una conclusión sobre la investigación de ninguno de los dos jugadores.