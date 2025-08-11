Lo que se sabe de Bean Gómez Cepeda, dominicano que enfrente justicia EE.UU

El ciudadano dominicano Bean Gómez-Cepeda fue arrestado el pasado 2 de julio por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser acusado de agredir a funcionarios federales con un arma peligrosa y de embestir un vehículo oficial durante un operativo en Puerto Rico.

Según el informe oficial, los hechos ocurrieron el 30 de junio cuando un equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvo el vehículo que conducía Gómez-Cepeda. En un intento por evadir el arresto, el acusado impactó su automóvil contra uno de los vehículos oficiales. Además de Gómez-Cepeda, cinco personas que lo acompañaban —todas en situación migratoria irregular— también fueron detenidas.

Gómez-Cepeda había sido previamente procesado para deportación expedita por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso, Texas, en 2023.

Cargos y posibles sanciones

El acusado enfrenta dos cargos federales:

  • Resistencia y agresión contra agentes federales con arma peligrosa: hasta 10 años de prisión y una multa de $250,000.
  • Obstrucción de funciones oficiales: hasta un año de cárcel, cinco años de libertad condicional y una multa de $100,000.

El caso está siendo procesado por los fiscales federales Jeanette M. Collazo-Ortiz y César E. Rivera Díaz, de la División de Crímenes Violentos de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

Aumento de agresiones contra agentes

ICE reportó un alarmante incremento del 830% en agresiones contra sus agentes en comparación con el mismo período del año anterior.

“Ahora más que nunca, debemos proteger la vida de los valientes hombres y mujeres de ICE y nuestras agencias asociadas mientras hacen su trabajo para mantener segura a nuestra nación”, declaró Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan. “Quienes interfieran con nuestro trabajo o se atrevan a agredir a nuestros agentes serán procesados con todo el peso de la ley.”

