Lo que se sabe de la lesión de Vladimir Guerrero Jr

PITTSBURGH – Son las últimas palabras que quieres oír si eres fanático de los Azulejos.

“Ahora bateando de emergente por Vladimir Guerrero Jr…”

Guerrero fue retirado de la derrota del lunes por 5-2 contra los Piratas en el PNC Park por rigidez en el tendón de la corva izquierdo. Sorprendió en la quinta entrada cuando Ty France salió repentinamente del dugout y se dirigió al círculo de espera detrás de Addison Barger.

«Está bien», dijo el mánager John Schneider. «Fue después de estirarse, obviamente. A estas alturas del año, todos están un poco cansados, y eso le irritó el tendón. Es solo rigidez. Le harán una resonancia magnética esta noche para descartar cualquier problema, y luego veremos cómo está mañana».

En la parte baja de la tercera, Guerrero realizó un «split» para hacer una tremenda atrapada ante un tiro de Bo Bichette, lo que puso fin a la entrada. Eso se ha convertido en una de sus señas de identidad como defensor de la primera base, pero en ese momento, se levantó de inmediato y comenzó a trotar fuera del campo.

Guerrero salió al terreno en las siguientes entradas y recibió par de tiros a primera. Discretamente, una de las mayores fortalezas de Guerrero como jugador es que casi nunca se pierde un partido, así que cuando sale de uno, significa algo.

«Quería probarlo un poco y asegurarse de no agravarlo. Confío en él, y se conoce muy bien», dijo Schneider. «No podemos permitirnos perderlo por tanto tiempo, así que también fue en parte por precaución. Esperemos que esté listo para jugar en uno o dos días. Obviamente, es muy importante para nuestra alineación».

Guerrero ha estado encendido últimamente, recuperando por completo la racha que presenciamos a finales del verano del año pasado en el mejor momento posible. Llegó a esta serie contra los Piratas con un promedio de bateo de .333 y un OPS de 1.012 en los últimos 40 juegos desde principios de julio, incluyendo nueve jonrones y 24 carreras impulsadas. Siempre ha estado cerca, pero Vladdy finalmente ha encontrado el equilibrio perfecto entre el poder para cambiar el juego y seguir siendo un verdadero bateador, que siempre ha sido su mayor talento.

Parece que una «buena noticia» sería que Guerrero se quedara fuera uno o dos juegos más para asegurarse de que esté al 100% para la carrera a la postemporada que les espera a los Azulejos. Si esto se extiende más allá de eso, la conversación es diferente, pero el diagnóstico temprano, los comentarios de Schneider y el historial de Guerrero no nos dan motivos para pensar que sea así.

Mientras tanto, se espera que France vea un aumento en sus prácticas en primera base mientras que Ernie Clement también puede jugar la posición, lo que ha hecho durante parte de 13 juegos esta temporada. Los Azulejos también podrían optar por usar a Guerrero de bateador designado algunos días, aunque George Springer se ha visto muy cómodo en esa posición esta temporada.

El martes por la mañana será la primera gran prueba para Guerrero, cuando Toronto vea cómo se recupera y reciba los resultados de la resonancia magnética. Hasta entonces, todos estarán conteniendo la respiración, pero los Azulejos esperan haber evitado algo serio en el primer partido de la serie en Pittsburgh.

