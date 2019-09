Lo que se sabe del daño por vapear

Las autoridades de salud de EEUU investigan la causa de cientos de graves enfermedades respiratorias en las personas que usan cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo. Hasta ahora, han identificado 380 casos confirmados, incluidas 6 muertes. A continuación, vistazo de lo que se sabe del brote:

¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes están llegando a hospitales con tos, dolor pecho, dificultades para respirar, fatiga y vómito.

¿Qué tan graves son estas enfermedades? Muchos de los reportes involucran padecimientos graves y que ponen en peligro la vida. Varios de los pacientes recibieron oxígeno. Algunos tuvieron que ser conectados a ventiladores antes de recuperarse. Los antibióticos no funcionaron y se desconoce si fármacos esteroideos resultaron de ayuda.

¿Qué productos están involucrados? No se ha identificado un solo dispositivo, ingrediente o aditivo. La mayoría de los pacientes utilizaron productos para vapear que contenían THC, la sustancia psicoactiva principal de la marihuana. Otros sólo vapearon nicotina y otros casos involucran tanto THC como nicotina.

¿De qué trata la propuesta de prohibir los líquidos de sabores? El miércoles la Casa Blanca señaló que los reguladores federales establecerán lineamientos para sacar del mercado todos los sabores para cigarrillos electrónicos, excepto sabor tabaco. La prohibición está dirigida a la creciente popularidad entre los adolescentes por las fórmulas con sabores con nicotina para vapear.

Las autoridades de salud señalaron que los datos preliminares revelaron que más de 1 de cada 4 estudiantes a nivel de escuela secundaria vapeó este año, en comparación con 1 de cada 5 en 2018. Los saborizantes no han sido relacionados directamente con los padecimientos pulmonares.

¿Hay un común denominador? Los médicos no creen que se deba a un germen. Al contrario, sospechan que la enfermedad es causada por una exposición a sustancias químicas. Un líquido para vapear contiene muchos posibles culpables. Luego de analizar los productos, Nueva York ha enfocado su investigación en el acetato de vitamina E, que se ha utilizado recientemente como un espesante, sobre todo en los cartuchos de vapeadores que se venden en el mercado negro. Algunos proveedores dijeron que diluye los líquidos de vapeadores sin que se vean acuosos.

La vitamina E es segura en pastilla o para uso piel, pero inhalar gotas aceitosas de vitamina E que terminan en los pulmones puede provocar neumonía.