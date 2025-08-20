Lo que se sabe del impactante asesinato de Ernesto Barajas

El mundo de la música lamentó la repentina pérdida de Ernesto Barajas, voz fundadora de la popular banda Enigma Norteño. El cantante, de tan solo 38 años, falleció trágicamente en Zapopan, Jalisco. Las autoridades investigan el ataque, creyendo que podría haber sido un ataque selectivo.

Según Infobae México, fuentes estatales confirmaron que el incidente ocurrió en un estacionamiento de autos en la colonia Arenales Tapatíos. Barajas se encontraba dentro de una camioneta con otras dos personas cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y abrieron fuego directamente contra el vehículo.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha iniciado una investigación sobre el tiroteo. Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni hay pistas claras sobre los posibles responsables. Ernesto Barajas y otro hombre murieron en el lugar de los hechos. Una mujer que también estaba presente resultó herida en el tiroteo.

La noticia del fallecimiento de Barajas se difundió rápidamente. Su agencia de representación y contratación, Tanto Líder, confirmó la desgarradora noticia en su página de Instagram. Publicaron un emotivo homenaje: «Descansa en paz, Ernesto Barajas. Siempre estaremos orgullosos de ti y te recordaremos como el gran artista y ser humano que fuiste. Que Dios te guarde en su santo amor».

Recordando a Ernesto Barajas: Una vida en la música

Ernesto Barajas nació el 16 de septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa. Con tan solo 18 años, cofundó Enigma Norteño, donde se desempeñó como vocalista y bajista. Ayudó a forjar un sonido único, fusionando la música tradicional de corridos con un toque moderno. La banda se hizo famosa por sus corridos que narraban historias de la vida callejera. Algunas de sus canciones populares incluyen «El Deportivo», «Los Lujos del R», «El Ondeado» y «Álbum JGL». El estilo musical distintivo de Barajas fue fundamental para la identidad del grupo.

Además de su trabajo con la banda, Barajas también presentó un podcast de YouTube llamado «Puntos de Vista». En este programa, conversó con otros artistas de música regional como Chico Elizalde y Eduin Caz. Su canal había alcanzado casi 300,000 suscriptores. Enigma Norteño tuvo mucho éxito, con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sus corridos conectaron profundamente con sus fans en México y Estados Unidos.