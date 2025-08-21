Todo lo que debes saber sobre la avería en el Gran Santo Domingo 

  • Hoy
Todo lo que debes saber sobre la avería en el Gran Santo Domingo 

Fue solucionada la avería en la línea de 30 pulgadas del sistema Valdesia–Isamana, ubicada en la marginal de la autopista Duarte, sector La Venta.

La misma había dejado sin servicio de agua potable a varios sectores como La Venta, Don Honorio, El Condado, Los Ángeles, Peralejos, Proyecto Cristal, Barrio Independencia, Km 14, Los Hidalgos, Colinas del Norte, La Ciénaga (Km 14), entre otros.

«El servicio de agua comienza a restablecerse de manera progresiva», publicaron en su cuenta de Instagram.

La entidad pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados.

10 15
12 1

Lee más: Barrios sin agua por labor Metro

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Todo lo que debes saber sobre la avería en el Gran Santo Domingo 
Todo lo que debes saber sobre la avería en el Gran Santo Domingo 
21 agosto, 2025
Crisis del alcantarillado preocupa varios sectores de Ciudad Colonial
Crisis del alcantarillado preocupa varios sectores de Ciudad Colonial
18 agosto, 2025
El PLD y el alcantarillado sanitario del GSD
El PLD y el alcantarillado sanitario del GSD
15 agosto, 2025
Caasd dice trabaja para solucionar una avería
Caasd dice trabaja para solucionar una avería
11 agosto, 2025
Gobierno retoma idea de agua presa de Hatillo al Gran Santo Domingo
Gobierno retoma idea de agua presa de Hatillo al Gran Santo Domingo
8 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Balance de cinco años y objetividad

Balance de cinco años y objetividad

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

PLD y FP: contrincantes para su perjuicio

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo