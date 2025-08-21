Fue solucionada la avería en la línea de 30 pulgadas del sistema Valdesia–Isamana, ubicada en la marginal de la autopista Duarte, sector La Venta.

La misma había dejado sin servicio de agua potable a varios sectores como La Venta, Don Honorio, El Condado, Los Ángeles, Peralejos, Proyecto Cristal, Barrio Independencia, Km 14, Los Hidalgos, Colinas del Norte, La Ciénaga (Km 14), entre otros.

«El servicio de agua comienza a restablecerse de manera progresiva», publicaron en su cuenta de Instagram.

La entidad pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados.

