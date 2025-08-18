Estos son los títulos que pronto dejarán Netflix

Este mes de agosto las cosas se están moviendo rápido, así que si tienes alguna serie o película pendiente… mejor apúrate.

Netflix puede dejar a los suscriptores lamentando su oportunidad de ver ciertas joyas cinematográficas o televisivas.

Por eso hoy mencionamos algunas que ya desaparecerán pronto en Estados Unidos:

La plataforma de streming sacará de su catálogo a partir del 1 de septiembre «The Fall».

Una detective lucha contra sus más íntimos demonios mientras intenta adentrarse en la mente de un asesino serial oculto en la piel de un hombre de familia.

Desde el 26 de agosto, la serie «Siete citas y media» también sale de Netflix.

El de septiembre Tribunal implacable ya no estará disponible.

Asignados a un grupo de fuerzas especiales, una testaruda fiscal y un expsiquiatra infantil se unen a regañadientes para resolver crímenes contra mujeres y niños.

En Estados Unidos

El filme de terror ambientado en Plymouth, Massachusetts, Thanksgiving no estará desde el 17 de agosto.

Las dos temporadas de Gangs of London abandonarán el servicio de streaming el 19 de agosto.

Mientras que Melancholia permanecerá accesible hasta el 25 de agosto

